Carrera popular / San Silvestre
Siero y Blake se coronan en la San Silvestre de Agaete
Dominio total de los Tapia Samamed en la prueba corta de tres kilómetros. Almudena Dámaso, segunda en la prueba reina, logra el premio al mejor disfraz
Sito Franquis Siero y Elspeth Blake, fueron los ganadores de la prueba reina de seis kilómetros, de la carrera popular San Silvestre de Agaete llenó la Villa de la energía y la alegría de la última carrera del año, una gran fiesta del deporte al aire libre y una prueba que ha reunido ilusión y emociones en el casco del pueblo con deportistas de todas las edades.
Familias, grandes y pequeños, con disfraces y, sobre todo, con la mejor de las actitudes, tomaron las calles del casco, en un evento deportivo cuya recaudación solidaria será donada a la asociación sin ánimo de lucro Kilómetros x Sonrisas, entidad dedicada a la noble lucha contra el cáncer infantil y las enfermedades raras.
La conocida como la San Silvestre del Noreste, organizada por el Ayuntamiento de Agaete contó en su despedida del 2025, con carreras infantiles, y las modalidades de tres y seis kilómetros.
Los primeros corredores en cruzar la línea de meta en la prueba de los tres kilómetros fueron Lander Tapia Samamed en primera posición, seguido de Ancor Jorge Quintana en el segundo puesto y Joshua Riordan como tercer clasificado, completando el podio.
En el cuadro femenino, han liderado esta icónica carrera Libe Tapia Samamed como campeona, Yurena Betancort Ruano en segunda posición y Marimar Tapia Herrero para cerrar el podio femenino de la prueba corta.
En cuanto a la prueba reina, de los seis kilómetros, el campeón ha sido Sito Franquis Siero, seguido de Jonathan González Naranjo, segundo y Héctor Bermúdez Cabello, tercero; mientras que en el cuadro femenino subieron al podio la campeona Elspeth Blake junto a Lianne Quax en segunda posición y Almudena Dámaso Domínguez con el bronce de esta categoría.
Doble premio
Doble alegría se llevo durante la prueba Almudena Dámaso Domínguez, quien tuvo que volver a subir al podio para recibir uno de los premios más entrañables de la prueba, el que reconocía al mejor disfraz, en un reconocimiento de la dirección deportiva de la prueba a su espíritu navideño. El evento fomenta la participación comunitaria en un entorno natural único. Ideal para disfrutar de un cierre de año activo y saludable.
