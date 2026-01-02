Gran Canaria, la Isla del Deporte sigue creciendo y mira con ilusión al recién llegado 2026

Gran Canaria es una rara avis en el mundo del deporte. Tanto ejerciendo como anfitrión de grandes eventos, como por la gran variedad de deportistas y clubes deportivos situados en la élite, es una de las grandes potencias deportivas de España, como espera seguir demostrando en el recién llegado 2026, en el que los éxitos y el espectáculo vuelven a estar garantizados en un amplio ramillete de disciplinas deportivas.

Automovilismo

Pronto arranca el protagonismo grancanario en este 2026, con el mundo del motor como protagonista, con la presencia de Pedro Peñate, estrenando su condición de Dakar Legend debutando en su duodécima presencia en el rally más duro del mundo, participando en la categoría T1 a los mandos de su Century. Tampoco hay que olvidarse del otro piloto valsequillero, Rafa Lesmes, que estará presente en las dunas saudíes a partir de mañana, si bien en su caso en la modalidad Classic, cambiando su camión el Elefante Rosa por un coche, el Zorro Rosa, en un cambio de montura con la que pretende mantener su mensaje social de la importancia de la detección precoz del cáncer de mama.

La gran cita del motor en la Isla llegará del 23 al 26 de abril con la celebración de la edición 50ª del Rally Islas Canarias, en la que será su segunda campaña consecutiva como prueba del World Rally Car, en la que intentarán ser la mejor prueba del campeonato organizado por la FIA.

Baloncesto

El Dreamland Gran Canaria intentará levantar el vuelo tras un mal final del 2025, en el que se le ha complicado su clasificación para la disputa de la Copa del Rey, pero en el que pueden hacer historia en su estreno en la Basketball Champions League, además de no renunciar a nada si consiguen clasificarse para la disputa del Playoff.

Peor lo tiene el Spar Gran Canaria, colista de la LF Endesa, que debe de mejorar para intentar conservar su plaza en la élite del baloncesto femenino nacional, para lo que cuenta con la MVP Axelle Merceron.

Voleibol

El Guaguas volverá a intentar hacer historia en la Champions League, si bien su hegemonía parece indiscutible en la competición doméstica en este nuevo 2026, donde puede conquistar la Superliga y la Copa del Rey; mientras sus vecinos del Bus Leader San Roque necesitan apretar los dientes para asegurar su permanencia tras un inicio complicado de curso.

En el caso de los tres representativos femeninos, el Heidelberg Volkswagen vuelve a ser el equipo con más cartas para mantener la hegemonía de la Isla, con permiso de un Olímpico que quiere reverdecer viejos laureles, mientras el Sayre aspira a salvar la categoría un año más.

Balonmano

El 2026 promete ser el año del resurgir del Rocasa, tras cerrar el 2025 como tercer clasificado. Con el joven grancanario Dejan Ojeda a los mandos y con un equipo que combina a la perfección veteranía y juventud, las teldenses quieren pelear por todos los títulos y retornar a Europa.

Hockey línea

Si hablamos de Europa, el Molina Sport aspira por cuarto año consecutivo a dominar el hockey línea continental. En la competición doméstica, el equipo presidido por Alejandro Molina y dirigido desde el banquillo por Kevin Mooney, vuelve a aspirar a todos los títulos en juego y a seguir batiendo récords en su deporte.

Fútbol femenino

El estadio de Gran Canaria ha sido elegido para albergar la final de la próxima edición de la Copa de la Reina de fútbol femenino, que se disputará el próximo 16 de mayo.

Hockey hierba

Complicado arranca este 2026 para la UD Taburiente, en la que tanto su equipo masculino como femenino, retomarán en marzo sus respectivos campeonatos en la División de Honor. Las chicas marchan séptimas con 11 puntos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. Más complicada es la situación para el equipo masculino que terminó el 2025 como colista de la Liga IATI, con un solo punto en toda la primera vuelta.

Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR)

Por primera vez en la historia Gran Canaria cuenta con dos equipos en la mejor liga de BSR del mundo. El CB Sureste acompaña al Econy, aunque en el caso de los primeros su objetivo pasa por intentar salvar su categoría a toda costa; mientras que los segundos intentarán ser una alternativa a todos los títulos domésticos en juego y a dar que hablar en Europa.

Piragüismo

El Club Amigos del Piragüismo aspira, junto al RC Náutico de Gran Canaria y el Marlines de Lanzarote, a dominar esta disciplina a nivel nacional y seguir dando que hablar a nivel internacional, en el próximo Europeo y en el Mundial.

Deportes de contacto

Habrá que estar atentos un año más a los logros deportivos de Adriana Rodríguez y Saúl Acosta del Club Goduro de taekwondo; de la campeona mundial de jiu-jitsu brasileño, Ariadne Medina y de Daniella Santana; del Club Akari en la modalidad de judo, así como de la amplia nómina de púgiles, con Samu Carmona a la cabeza que intentarán llevar el boxeo de la Isla a lo más alto, además de Alcorac Caballero, que no renuncia a su carrera como boxeador, sin renunciar a su liderato en el kickboxing, en la modalidad de K1. En el pujante mundo de las MMA, Dani Ladero, también se espera que de alguna alegría a nivel europeo.

Vela

La inagotable nómina de regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, dará como cada año nuevas alegrías en uno de los deportes que más tradición tiene en el deporte de la Isla.