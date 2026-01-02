Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ATLETISMO

La Media Maratón Fundación Puerto de Las Palmas refuerza su organización con una coordinación integral entre el puerto y los cuerpos de seguridad

El 25 de enero tendrá lugar la prueba con un circuito homologado por la RFEA y con la condición de Campeonato de Canarias

De izquierda a derecha, Aythami Saavedra (Director del Plan de Seguridad); Domingo Carrión (Guardia Civil); Betsabé Morales (Gerente de la Fundación), Beatriz Calzada (Presidenta de la Autoridad Portuaria y de la Fundación), Fran Trujillo (Director de la Autoridad Portuaria), Vanesa Medina (Policía Portuaria), Patricia Díaz (DG Eventos) y Carlos Moreno (Jefe vigilancia Aduanera de Canarias).

Las Palmas de Gran Canaria

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas se celebrará el próximo 25 de enero de 2026 con un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo y como Campeonato de Canarias de Media Maratón, consolidándose como una de las grandes citas deportivas del calendario autonómico.

Con el objetivo de garantizar un evento seguro y perfectamente coordinado, la Fundación Puertos de Las Palmas ha impulsado diversas mesas técnicas de seguridad y coordinación, en las que han participado de forma conjunta representantes de la Fundación Puertos de Las Palmas, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Policía Portuaria, Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil, además de otros agentes implicados en la organización de la prueba.

Dispositivo integral de seguridad y movilidad

Estos encuentros han permitido definir un dispositivo integral de seguridad y movilidad, así como un circuito diseñado para que los corredores puedan disfrutar de la competición con todas las garantías, asegurando al mismo tiempo el normal desarrollo de la actividad portuaria y la movilidad urbana.

La imagen del equipo técnico reunido, con la presencia de todas las instituciones implicadas, refleja el alto nivel de planificación y cooperación institucional que rodea a la prueba y pone de manifiesto la importancia de la coordinación como base del éxito organizativo.

Elemento de conexión entre el puerto y la ciudad

De forma paralela, la Fundación ha mantenido reuniones informativas con las empresas del entorno portuario, en las que se ha presentado el recorrido oficial y el plan de movilidad previsto para la jornada de la carrera, con el fin de facilitar su planificación y minimizar posibles afecciones.

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas vuelve así a situar al deporte como un elemento de conexión entre el puerto y la ciudad, apostando por una organización rigurosa, segura y alineada con la actividad económica y social del entorno.

