Pedro Peñate y Rafa Lesmes, la huella indeleble de Valsequillo en el Dakar

Gran Canaria vuelve a contar con dos pilotos valsequilleros en el Dakar. Pedro Peñate estrena su condición de Dakar Legend en la que será su 12ª participación en la carrera más dura del mundo, debutando con su Century en la categoría T1; mientras que Rafa Lesmes cambia en el Classic su camión por un coche, el ‘Zorro Rosa’

El nuevo Dakar da mañana el pistoletazo de salida oficial en la localidad saudí de Yanbu, con una etapa circular consistente en un enlace de 213 kilómetros y una especial contra el crono de 305 kilómetros, tras vivir hoy su etapa prólogo como primera toma de contacto del infierno en la tierra que les espera hasta el próximo 17 de enero en la meta de Yanbu, retornando la carrera a su punto de partida.

Un año más la huella indelebre de dos valsequilleros quedará marcada en el desierto saudí, con la participación de Pedro Peñate, con su Century, formando equipo con su nuevo copiloto, Dani Mesa, al frente de la Expedición Canarias Dakar, bajo el patrocinio de la Universidad de Nebrija, que permitirá al piloto isleño competir en la categoría T1 junto a los grandes del Dakar, en la que será su decimosegunda experiencia en el rally más duro del mundo, en una edición especial en la que estrena su condición de Dakar Legend.

Acabar la carrera es el principal objetivo del equipo en un año de aprendizaje, enmarcado en un proyecto a tres años.

Mensaje social

Tampoco faltará en esta nueva edición el mensaje social del equipo canario Dakar por la Vida, que a diferencia de Peñate, seguirá ligado a la categoría Classic y liderado por Rafa Lesmes, que repite en esta cuarta edición para él, junto a Tabatha Romon como navegante.

El veterano piloto valsequillero puso fin a su etapa a los mandos del Elefante Rosa, el camión con el que conquistó los dos últimos títulos en su categoría; para dar el salto en esta ocasión a un coche, el Zorro Rosa, con el que seguirá utilizando la carrera para enviar un mensaje de vida, el de la importancia vital de la detección precoz en los casos de cáncer de mama, tanto en las mujeres, que son representadas con el color rosa del vehículo, como en los hombres, que también son representados con un punto azul.

Ocho mil kilómetros y 13 etapas

Dos semanas por delante le queda a Peñate, Lesmes y el resto de pilotos que se jugarán la vida en los ocho mil kilómetros de recorrido a través de las dunas, piedras y la arena de las carreteras saudíes a lo largo de trece etapas más un prólogo, etapa ésta celebrada ayer, y cuyo resultado marcará el órden de salida de la primera etapa de hoy y empezará a marcar las estrategias de los favoritos. Los tiempos no contarán para la general de coches, pero sí para la de motos.

De la primera etapa circular con salida y llegada en Yanbu, que arranca en un entorno mineral, en el que los pasadizos estrechos dificultarán el pilotaje de los pilotos y en el que el terreno duro, con numerosas piedras, supone un reto a la hora de evitar los pinchazos. La carrera regresa a una ciudad que no formaba parte del recorrido del Dakar por primera vez en 2021 y en la que terminó la edición de 2024.