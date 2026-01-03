Un Atlético Paso lanzado tumba a Las Palmas C y se adueña del Anexo (1-3)

El líder del grupo Canario de la Tercera RFEF, el Atlético Paso, se impuso con contundencia en su visita a Las Palmas C en un duelo desnivelado desde el comienzo del mismo. El conjunto palmero se adelantó pronto en el marcador y amplió diferencias al jugar en superioridad numérica desde el primer cuarto de hora. Con el partido controlado y sin pasar apuros, el cuadro verdito sentenció en la recta final, aunque el filial logró maquillar el resultado en una de sus pocas ocasiones del descuento.

El choque arrancó con un ritmo intenso. El primer aviso lo dio Aitor para el filial, al recoger un balón a la espalda de la defensa y probar a Roberto en posición franca. Sin embargo, fue el conjunto palmero el que abrió el marcador a los diez minutos, en su primera llegada clara, tras un robo en el centro del campo. Ale Martínez se marchó por el carril diestro y finalizó la acción con un tiro cruzado a la red.

Cerca del primer cuarto de hora, la situación se tornó aún más desfavorable para los amarillos tras la expulsión de Saúl, provocada al derribar a Amis cuando se marchaba en dirección a la portería. Poco después, Alexis anotó a placer el 0-2 a pase de Guille Roque, tras una recuperación en campo contrario.

Calma palmera

A partir de entonces, el Atlético Paso se mostró cómodo y dejó jugar a su rival, esperando su momento para hacer daño mediante transiciones rápidas tras robo. Así, un defensor sacó bajo palos el disparo de Guille Roque, Mohedano desvió un lanzamiento de Amis desde la frontal y el propio Guille Roque volvió a perdonar el tercero con un testarazo que se marchó por poco. Con el 0-2 se llegó al intermedio.

Al inicio del segundo tiempo, Las Palmas C intentó dar un paso al frente con una triple sustitución y dominó con claridad la posesión del balón, pero se topó con una escuadra verdita bien plantada, que juntó sus líneas y no concedió ocasiones claras. Ya en el minuto 89, Liébanas sentenció el choque al cabecear un saque de esquina. Por su parte, Darío maquilló el resultado anotando el 1-3, al rematar una falta lateral (93').