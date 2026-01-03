El Herbania golea al Tenisca en un duelo clave por la salvación (3-0)

El Herbania se llevó por goleada un duelo directo por la salvación frente al Tenisca. El conjunto majorero salió mejor al partido y, tras adelantarse pronto, dominó durante la primera parte, ampliando su ventaja al borde del descanso. Tras el receso, el cuadro palmero dio un paso al frente, pero una pena máxima permitió a los de Nauzet Cruz sellar la sentencia y jugar con comodidad durante el tramo final.

El choque comenzó con una intervención de Kylian, que desvió el primer mano a mano ante Aythami. Sin embargo, nada pudo hacer dos minutos después para evitar el tanto de Yoel, que no perdonó al plantarse de nuevo solo ante el guardameta tras una pared con Aythami. El propio Aythami pudo poner tierra de por medio minutos más tarde, pero volvió a toparse con el meta visitante.

En el minuto 33, Yeray golpeó desviado en la primera llegada destacable de un Tenisca que mejoró durante el tramo previo al intermedio. Pese a ello, fue el equipo majorero el que, tras un primer intento de Dani repelido por Kylian, volvió a encontrar portería al filo del descanso por medio de Ebrima, quien solo tuvo que empujar el balón a la red tras el rechace del guardameta al desviar Yaya hacia su propia portería.

Una reacción sin premio

El técnico tenisquista movió ficha tras el descanso en busca de revertir la situación. Así, tras una internada de Agoney, los suyos perdonaron el gol después de una serie de rechaces dentro del área. Pese a la mejoría del conjunto palmero, una pena máxima cometida por Óscar, al derribar a Dani dentro del área, fue transformada por Aythami en el 3-0 cuando se alcanzaba la hora de juego.

A partir de entonces, el conjunto blanco bajó los brazos y el dominio pasó a manos del Herbania, que jugó a placer y dispuso de ocasiones para aumentar su renta. Aythami envió una vaselina por encima del larguero, Yared estrelló una falta en el travesaño y, finalmente, Kylian volvió a intervenir para evitar una diferencia mayor al desviar a la madera el disparo de Airam desde la derecha.