El Panadería Pulido vuela para golear al San Miguel (3-0)

El Panadería Pulido San Mateo logró un triunfo sólido frente a un San Miguel que reaccionó tarde. Tras el tanteo inicial, el San Mateo fue llevando el peso del partido y anotó dos goles en los minutos previos al descanso, antes de ampliar su ventaja al inicio del segundo tiempo. Por su parte, el conjunto amarillo recortó distancias en una jugada aislada en la recta final, pero la mejoría no llegó a tiempo.

Ambos equipos dispusieron de opciones para abrir el marcador durante unos primeros compases de dominio alterno, con Toni Robaina y Quintero topándose con las intervenciones del portero rival. Con el paso de los minutos, el San Mateo asumió la iniciativa y generó llegadas claras a través de acciones por las bandas, siendo la más peligrosa un golpeo de Aco, en el ecuador del primer tiempo, que repelió la cruceta.

Superada la media hora de juego, la insistencia local dio sus frutos con el 1-0, obra de Ale Gemelo, quien aprovechó el rechace de un disparo previo de Toni Robaina. El propio atacante grancanario rozó el doblete poco después, pero Gabri resolvió el mano a mano. Sin embargo, el 2-0 llegó al filo del descanso por medio de Sullivan, que recogió un servicio al espacio de Toni Robaina, dribló al guardameta y anotó a puerta vacía.

El Pulido sentencia

Al comienzo de la segunda mitad, Gabri volvió a intervenir para negar el segundo tanto de Ale Gemelo, aunque, escasos minutos más tarde, nada pudo hacer para evitar el 3-0, obra del propio ariete, tras interceptar una mala cesión de Kike hacia el meta visitante.

En el minuto 71, Abián devolvió la esperanza al San Miguel al rematar de primeras un centro desde la línea de fondo por el perfil diestro. Con el 3-1 en el marcador, el cuadro amarillo intentó estirar sus líneas y se volcó con más corazón que cabeza, generando sensación de peligro principalmente a balón parado. Pese a ello, la falta de acierto de cara a portería impidió que el resultado volviera a moverse.