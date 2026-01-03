Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bombardeo en VenezuelaInterinos en CanariasBorrasca FrancisUD Las PalmasJuicio por asesinato
instagramlinkedin

AUTOMOVILISMO

Pedro Peñate al frente de la Expedición Canarias Dakar completa la etapa prólogo de Yanbu sin incidencias y con buenas sensaciones

El grancanario cruza la línea de meta en la posición 55, a un puesto de distancia de Jesús Calleja

Salida de Pedro Peñate con su Century en la etapa prólogo del Dakar

Salida de Pedro Peñate con su Century en la etapa prólogo del Dakar

La Provincia

La Provincia

La Provincia

Yanbu (Arabia Saudí)

A bordo del Century CR6, el equipo de la Expedición Canarias Dakar, con Pedro Peñate a los mandos, afrontó los 22 kilómetros de la etapa prólogo con el objetivo de adaptarse a la nueva montura en su primera toma de contacto con fuego real,sobre un vehículo de propulsión trasera, sobre las exigentes pistas de tierra y piedra saudís, en la que ha sido el estreno oficial del proyecto que han hecho posible tanto la Universidad de Nebrija, como el equipo TH-Trucks.

El trazado, corto pero muy técnico, consistente en un enlace de 73 kilómetros y una especial de 22 kilómetros contra el crono, con zonas de piedra, pasos estrechos y secciones muy serpenteantes, obligaron al piloto valsequillero y al resto de participantes a tener que efectuar una conducción precisa y con un ritmo elevado que se fue complicando tras el paso de los primeros vehículos. Un escenario ideal para extraer conclusiones valiosas de cara a las próximas etapas, además de servir para establecer el orden de salida de los coches en la primera etapa de mañana, también con un recorrido con salida y llegada en Yanbu, si bien en esta ocasión el enlace será de 213 kilómetros y la especial de otros 305 kilómetros.

Etapa prólogo del Dakar 2026 con la Expedición Canarias Dakar

Etapa prólogo del Dakar 2026 con la Expedición Canarias Dakar

Ver galería

Etapa prólogo del Dakar 2026 con la Expedición Canarias Dakar / La Provincia / Universidad de Nebrija

Jornada inaugural muy positiva

Pese a la dificultad de la primera toma de contacto con el Dakar el balance ha sido muy positivo. El equipo ha sabido gestionar el terreno y el ritmo, finalizando el prólogo en la posición 55, por delante de pilotos y estructuras de gran experiencia como la de María Gameiro y Rosa Romero (MINI), y a tan solo un puesto del televisivo piloto Jesús Calleja, al volante de la Santana Pickup T1+.

El propio Pedro Peñate, al término de la etapa prólogo manifestó que “ha sido una etapa inaugural muy positiva, hemos aprendido muchísimo en un recorrido muy completo, rápido y exigente". "Nos vamos con muy buenas sensaciones del coche y con ganas de más”, explicó.

Por su parte, Dani Mesa, que vive su primer Dakar como copiloto, admitió que "fue una jornada muy fructífera, hemos peleado tiempos con equipos muy consolidados y eso nos motiva enormemente". "Nos llevamos una mochila llena de aprendizajes para la gran aventura que tenemos por delante”-

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo
  2. La UD Las Palmas ingresará 85 millones por los 1.250 pisos del barrio amarillo de Almatriche
  3. Yolanda Díaz lo confirma: los trabajadores canarios tendrán más días de permisos retribuidos por defunción en 2026
  4. Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima
  5. Buenas noticias para los padres de Canarias: el Gobierno anucia una prestación universal de 200 euros hasta que los hijos cumplan 18 años
  6. Parece un cuento de hadas, pero es un pueblo de Canarias: este es el municipio del archipiélago que tiene la mejor iluminación Navideña de España
  7. El Gobierno de Canarias destina 6 millones a construir 43 viviendas públicas en El Tablero
  8. La borrasca Francis se hace esperar en Gran Canaria y deja lluvias débiles

Sonora, el concurso musical de Canarias, visita el plató de Gente Maravillosa

Sonora, el concurso musical de Canarias, visita el plató de Gente Maravillosa

El auge de los recuerdos impresos eleva las ventas de fotos un 30%

El auge de los recuerdos impresos eleva las ventas de fotos un 30%

El convento de Teror cumple 100 años con la vista puesta en abrir como hotel

El convento de Teror cumple 100 años con la vista puesta en abrir como hotel

Aparcamientos, un parque infantil y zonas de sombra: así serán las mejoras del área recreativa de El Calero, en San Mateo

Aparcamientos, un parque infantil y zonas de sombra: así serán las mejoras del área recreativa de El Calero, en San Mateo

La mejora de los servicios básicos y la capitalidad cultural, retos de Las Palmas de Gran Canaria para 2026

La mejora de los servicios básicos y la capitalidad cultural, retos de Las Palmas de Gran Canaria para 2026

El Villarreal recupera la pegada y a costa de un Elche que pierde como local por primera vez

El Villarreal recupera la pegada y a costa de un Elche que pierde como local por primera vez

LaLiga, en directo: Espanyol - Barcelona

LaLiga, en directo: Espanyol - Barcelona

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro

La 'Situation Room' de Trump improvisada en Mar-a-Lago durante captura de Nicolás Maduro
Tracking Pixel Contents