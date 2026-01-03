AUTOMOVILISMO
Pedro Peñate al frente de la Expedición Canarias Dakar completa la etapa prólogo de Yanbu sin incidencias y con buenas sensaciones
El grancanario cruza la línea de meta en la posición 55, a un puesto de distancia de Jesús Calleja
A bordo del Century CR6, el equipo de la Expedición Canarias Dakar, con Pedro Peñate a los mandos, afrontó los 22 kilómetros de la etapa prólogo con el objetivo de adaptarse a la nueva montura en su primera toma de contacto con fuego real,sobre un vehículo de propulsión trasera, sobre las exigentes pistas de tierra y piedra saudís, en la que ha sido el estreno oficial del proyecto que han hecho posible tanto la Universidad de Nebrija, como el equipo TH-Trucks.
El trazado, corto pero muy técnico, consistente en un enlace de 73 kilómetros y una especial de 22 kilómetros contra el crono, con zonas de piedra, pasos estrechos y secciones muy serpenteantes, obligaron al piloto valsequillero y al resto de participantes a tener que efectuar una conducción precisa y con un ritmo elevado que se fue complicando tras el paso de los primeros vehículos. Un escenario ideal para extraer conclusiones valiosas de cara a las próximas etapas, además de servir para establecer el orden de salida de los coches en la primera etapa de mañana, también con un recorrido con salida y llegada en Yanbu, si bien en esta ocasión el enlace será de 213 kilómetros y la especial de otros 305 kilómetros.
Jornada inaugural muy positiva
Pese a la dificultad de la primera toma de contacto con el Dakar el balance ha sido muy positivo. El equipo ha sabido gestionar el terreno y el ritmo, finalizando el prólogo en la posición 55, por delante de pilotos y estructuras de gran experiencia como la de María Gameiro y Rosa Romero (MINI), y a tan solo un puesto del televisivo piloto Jesús Calleja, al volante de la Santana Pickup T1+.
El propio Pedro Peñate, al término de la etapa prólogo manifestó que “ha sido una etapa inaugural muy positiva, hemos aprendido muchísimo en un recorrido muy completo, rápido y exigente". "Nos vamos con muy buenas sensaciones del coche y con ganas de más”, explicó.
Por su parte, Dani Mesa, que vive su primer Dakar como copiloto, admitió que "fue una jornada muy fructífera, hemos peleado tiempos con equipos muy consolidados y eso nos motiva enormemente". "Nos llevamos una mochila llena de aprendizajes para la gran aventura que tenemos por delante”-
