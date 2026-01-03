Santi Aldama brilla, pero cae ante Los Ángeles Lakers de Luka Doncic y LeBron James

Santi Aldama sigue sumando en una temporada en la que está creciendo con claridad semana a semana. Ya sea como titular o como suplente, el ala-pívot grancanario ha encontrado el camino correcto para continuar siendo una pieza clave en el engranaje de los Memphis Grizzlies, tal y como ya había hecho durante los años anteriores. Aun así, esta pasada madrugada el equipo del isleño volvió a caer y, en esta ocasión, lo hizo al estrellarse contra el muro de Los Ángeles Lakers, donde Luka Doncic y LeBron James impusieron su ley (121-128).

Los de Tennessee entraron al último cuarto con opciones reales de llevarse la victoria y de ahondar un poco más en la crisis de juego de los angelinos, que en las últimas semanas están lejos de mostrar el nivel propio de un equipo aspirante. Sin embargo, los de Tuomas Iisalo no fueron capaces de culminar la remontada y terminaron cediendo pese al gran esfuerzo realizado.

En ese sentido, LeBron James firmó 31 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, mientras que el genio esloveno cerró la noche con 34 puntos, ocho asistencias y seis rebotes.

Mantenerse en buena línea

Por su parte, Aldama completó un encuentro que inició desde el banquillo con 15 puntos, siete rebotes y tres asistencias en casi 30 minutos sobre la pista, lo que pone de manifiesto, una jornada más, que está preparado para ayudar al equipo en todo lo que sea necesario.

El próximo compromiso para los Grizzlies será en la madrugada del domingo al lunes, nuevamente en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde volverán a verse las caras ante los Lakers (02:30 horas).