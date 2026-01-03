El Tamaraceite impone su ley frente al Real Unión (3-1)

El Tamaraceite doblegó sin excesivas complicaciones al Real Unión en un duelo sin mucha historia. El conjunto grancanario se adelantó pronto en el marcador y amplió distancias cerca del descanso. En la reanudación, los blanquiazules se mostraron cómodos y sentenciaron en las postrimerías, mientras que el cuadro tinerfeño maquilló el resultado en una de sus pocas ocasiones durante el tiempo de prolongación.

Los primeros minutos fueron de tanteo, aunque con algo más de intención ofensiva por parte del conjunto blanquiazul, que se adelantó en su primera llegada clara, a los seis minutos, tras un centro de Farías desde la derecha que remató a la red Iván Martín, aprovechando la falta de contundencia de la zaga visitante.

A raíz del 1-0, el Tamaraceite asumió el dominio de la situación y generó numerosas aproximaciones mediante balones colgados desde las bandas, la mayoría de las veces sin encontrar rematador. El Real Unión, por su parte, se mostró desubicado sobre el terreno de juego y apenas inquietó la portería rival.

Al filo del intermedio, en una de las pocas ocasiones claras de la primera parte, Iván Martín volvió a aparecer para rematar un centro desde la derecha. Saúl recogió el rechace y firmó el 2-0, con el que se llegó al descanso, sin más acciones reseñables.

Todo sentenciado casi al final

El inicio de la segunda mitad transcurrió con ligero dominio local, pero sin llegadas claras en ninguna de las porterías. Ya en la recta final, Farías estrelló un remate en el travesaño y Achi respondió obligando a Galindo a desviar su disparo junto a la escuadra.

En el minuto 89, Miguel Viera aprovechó un rechace del guardameta tras un golpeo de Santi Salgado, recortó a su par dentro del área y definió con un balón cruzado al fondo de la red. Ya en el tiempo de prolongación, con el encuentro sentenciado, Roro hizo el definitivo 3-1 gracias a un tiro raso desde el borde del área.