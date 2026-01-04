El Arucas reacciona ante el Mensajero, pero no evita la derrota (4-2)

El Mensajero sumó tres puntos frente al Arucas para colarse en la zona de playoff (4-2). El cuadro mensajerista salió mucho más enchufado y se colocó con tres tantos de ventaja cerca del descanso, aunque un breve arreón aruquense llevó el 3-2 al intermedio. Tras el receso, el conjunto palmero volvió a dar un paso al frente y amplió su ventaja, sin volver a pasar apuros hasta el final.

Salió mejor el Mensajero, que asumió el dominio de la posesión desde el inicio y se adelantó a los nueve minutos tras un centro de David Grande desde la derecha, rematado por Michael. Moha cazó el rechace y empujó el balón a la red sobre la línea de gol.

La situación sobre el césped no se alteró tras el primer tanto y, en el minuto 20, David Grande puso tierra de por medio en el marcador al rematar de forma cruzada un balón colgado desde la izquierda.

A partir de entonces, el cuadro palmero intensificó su dominio y jugó con comodidad, sin sufrir en defensa y generando llegadas claras sobre la portería visitante, hasta ampliar su renta en el minuto 41 gracias a un centro de Cabezola desde la izquierda que David Grande cabeceó al fondo de la red.

Reacciona el Arucas

Cuando parecía que se llegaría al descanso con un resultado holgado y el partido controlado por los rojinegros, llegó la esperanza para el Arucas con dos goles consecutivos. Primero, Adrián Hernández remató un centro de Adrián Arrocha, y, poco después, Kevin Mendoza hizo el 3-2 con un disparo desde fuera del área.

Pese a la reacción aruquense, el Mensa volvió a apretar al inicio de la segunda parte y, tras varias llegadas con claridad, Michael estableció el 4-2 a los siete minutos de la reanudación al aprovechar un servicio de David Grande desde la izquierda.

El conjunto grancanario no volvió a reaccionar y jugó con más corazón que cabeza, sin capacidad real para generar peligro, mientras que los de Cristian Pérez se mantuvieron cómodos con la entrada de Vianney y dispusieron de ocasiones para ampliar su renta, siendo la más clara un disparo de David Grande repelido por Robles. Pese a ello, el marcador no volvió a moverse.