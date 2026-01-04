El Lanzarote tumba al San Bartolomé y aprieta la lucha por el liderato (3-0)

El Lanzarote se mostró más efectivo para golear al San Bartolomé (3-0). El duelo entre equipos lanzaroteños comenzó con llegadas en ambas áreas; sin embargo, fue el conjunto dirigido por Ángel López el que estuvo más acertado de cara a portería. Además, aprovechó una pena máxima en la segunda parte para ampliar su ventaja y selló la goleada al contragolpe ya en el tiempo de descuento.

El encuentro arrancó con un ritmo intenso por parte de dos equipos que no renunciaron al ataque. La primera ocasión clara fue para el cuadro batatero a los tres minutos, tras un robo de Rayco, que filtró un pase al espacio para la carrera de Judicael. El atacante se internó en el área, pero se topó con un defensor que evitó su disparo en el último instante. En la réplica, a los ocho minutos, Javi Martín cabeceó alto un saque de esquina de Ale Fuentes al segundo palo.

En el minuto 28, el ritmo del partido se vio frenado por la lesión de Traoré, que tuvo que ser sustituido. Pese a ello, fue el Lanzarote quien tomó el mando del encuentro a partir de la media hora y, a cinco minutos del descanso, Moha estableció el 1-0 al cabecear libre de marca en el segundo palo un centro de falta lateral de Ale Fuentes desde el perfil derecho. Sin más acciones destacables se llegó al final de la primera mitad.

Sentencia para apretar la tabla

El San Bartolomé intentó meter una marcha más tras el receso y, a los cuatro minutos de la reanudación, Reydel se internó en el área y obligó a Ruymán a anticiparse para arrebatarle el balón en el último momento. Sin embargo, cuando mejor estaba el equipo rojiblanco, Borja vio la segunda cartulina amarilla al cometer una pena máxima sobre Moha, quien no perdonó desde los once metros al cumplirse la hora de juego.

El 2-0 dejó tocados a los de Yeray González, que quedaron a merced de un combinado rojillo que, sin apenas esfuerzo, supo generar peligro mediante transiciones rápidas, sin sufrir en la parcela defensiva. Así, cuando ya se habían superado cinco minutos del tiempo reglamentario, Nami firmó el definitivo 3-0 al rematar con un toque sutil un servicio de Machín desde la banda derecha.