El Telde toma oxígeno con una gran victoria sobre Unión Sur Yaiza (2-1)

El Telde sumó una victoria vital ante el Unión Sur Yaiza para acercarse a la zona de salvación. El conjunto grancanario salió con máxima intensidad y logró dos tantos de ventaja antes del primer cuarto de hora. Por su parte, el cuadro lanzaroteño tardó en reponerse y, tras recortar diferencias al filo del descanso, acabó volcándose durante unos compases finales en los que jugó en superioridad numérica, aunque la falta de eficacia y un acertado Medina bajo palos evitaron el empate.

El conjunto teldense comenzó muy enchufado y, en el primer minuto, dispuso de su primera ocasión clara por medio de Gabo, quien se topó con Mike, que desvió su golpeo desde la frontal del área chica. En el minuto cinco, Carlos Rosa se entretuvo con el balón y Said aprovechó para arrebatárselo, marcharse en velocidad por el costado derecho y abrir el marcador con un tiro cruzado en situación de mano a mano.

A los doce minutos, Medina desvió el primer intento lejano de Acorán para el cuadro yaicero, aunque siguió dominando la situación el Telde, que antes de cumplirse el primer cuarto de hora puso tierra de por medio tras un balón filtrado de Gabo hacia Morris, quien culminó la acción con una vaselina al fondo de la red. Solo un minuto después, Mike se estiró para negar el gol a Adrián Socorro y, a la media hora, Gabo perdonó el tercero al enviar fuera un remate libre de marca dentro del área.

El Yaiza recorta, pero se queda a medias

Con el paso de los minutos, el Yaiza fue recuperándose y neutralizó la situación sobre el césped en el tramo previo al descanso. De este modo, Javi Amadoz disparó ligeramente alto desde el borde del área y, ya en el tiempo añadido de la primera mitad, el propio Amadoz firmó el 2-1 al cabecear un centro de Dani Febles desde la línea de fondo por el perfil izquierdo.

El conjunto lanzaroteño intentó dar un paso al frente tras el regreso de vestuarios y, en la primera acción de la segunda mitad, Diosbert remató alto en el área chica tras recoger un servicio de falta lateral. Más tarde, Adrián Reguera se topó con la base del poste en un lanzamiento raso de falta. Seguidamente, Óscar vio la segunda cartulina amarilla, lo que obligó a los suyos a replegarse para contrarrestar las llegadas conejeras.

Con la expulsión directa de Samuel por una entrada sin balón en el minuto 90, los de Juan Antonio Machín se volcaron a la desesperada con dos jugadores más sobre el terreno de juego, pero se encontraron con un inspirado Ale Medina. El meta local se empleó a fondo durante el descuento para desbaratar los intentos de Carlos Rosa, Javi Amadoz y Acorán, mientras que Ubay remató alto dentro del área en la última acción del encuentro y el 2-1 fue definitivo.