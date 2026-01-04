TENIS
La tenista Kaitlin Quevedo debuta en un torneo de la WTA
La grancanaria, de 19 años, número 156 del mundo, se ha clasificado por primera vez en su carrera para la disputa del cuadro principal del 250 de Auckland, en Nueva Zelanda
La tenista natural de Florida pero de ascendencia grancanaria, Kaitlin Quevedo, actual número 156 del mundo -virtualmente pasará al término del torneo a convertirse en la 141-, ha comenzado con fuerza el 2026, clasificándose a sus 19 años, por primera vez en su carrera, para la disputa del cuadro principal de un torneo 250 WTA, en concreto el de Auckland, en Nueva Zelanda.
La jugadora isleña, que ya se encuentra en el radar de la seleccionadora española, Carla Suárez, como futurible de la absoluta, tras nacionalizarse española en 2024, consiguió doblegar en la primera ronda preliminar a la francesa Carole Monnet, 173 del mundo (6-2, 6-7 (4) y 6-3) y en la segunda y última ronda preliminar del torneo australiano, derrotó a la coreana Yeonwoo Ku, 192 del mundo (1-6, 6-4 y 6-1).
En su estreno dentro de un cuadro principal de la WTA, la espera esta madrugada (2.30 horas), la norteamericana Peyton Stearns, actual 63 del mundo.
Una promesa que ya es una realidad
La oportunidad le llega tras consolidarse como una de las grandes promesas de la ITF, ganando torneos W15 en series como Madrid, Bucaramanga y Cancún, además de W15 de Sabadell, el W15 de Manacor, el W35 de Klagenfurt en Austria y el W100 de Maspalomas; además el año pasado fue finalista en el W100 de Zaragoza y en el W50 de Évora, logrando entrar por primera vez a lo largo del año dentro del Top 200 mundial y virtualmente ya se encuentra a día de hoy en el Top 150.
En su etapa júnior logró ganar el prestigioso Trofeo Bonfiglio en Milán llegando a ser entonces la quinta mejor jugadora del mundo de su categoría.
En declaraciones recientes a LA PROVINCIA, tras ganar el W100 de Maspalomas, ya declaró que "a largo plazo tengo claro que quiero situarme entre las mejores del mundo, jugando todos los Grand Slam, los Máster 1.000, quiero estar en esa categoría y cuando ya me estabilice ahí, seguir dando pasos para mejorar y llegar a ser la mejor del mundo, la número uno".
