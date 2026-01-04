El Villa cede ante el Marino en unos diez minutos finales fatídicos (2-0)

El Marino se llevó el duelo ante el Villa Santa Brígida en un tramo final un tanto fatídico para los satauteños (2-0). El partido transcurrió con pocas ocasiones claras y el juego estancado en el centro del campo hasta que, en la recta final, el cuadro marinista dio un paso al frente y anotó dos goles en los últimos diez minutos.

El tramo inicial del encuentro se desarrolló con escasas acciones reseñables. El Marino asumió el dominio de la posesión ante un rival más vertical, que necesitaba poco para llegar a las inmediaciones del área contraria, aunque con escasa sensación de peligro.

La primera llegada clara la tuvo el Villa Santa Brígida pasada la media hora, con un golpeo acrobático de Romero que se marchó por poco, mientras que, en la réplica, Gabri disparó alto. Ya en los compases previos al intermedio, Ale Gil estuvo cerca de sorprender a David con un lanzamiento desde muy lejos y, poco después, volvió a ser protagonista en el área contraria al sacar bajo palos el remate de Pirri.

Los últimos diez minutos, claves

Con el 0-0 se llegó al descanso y, tras el receso, el duelo volvió a atascarse en el centro del campo, sin ritmo y con numerosas interrupciones por faltas. Fue pasado el ecuador del segundo tiempo cuando Ale Gil volvió a romper la monotonía al rematar fuera un centro de Santi Chicha.

En las postrimerías, el cuadro marinista trató de dar un paso al frente y, tras un primer intento elevado de Alberto, llegó el 1-0 en el minuto 81 tras una acción individual de Facu Pérez y su posterior asistencia para el tanto del recién incorporado Lie.

Con ventaja en el marcador, los de Cristian Castelo jugaron con comodidad frente a un Santa Brígida que intentó volcarse, aunque sin orden. Tras una falta desviada de Facu Pérez, llegó el 2-0 al borde del tiempo reglamentario, obra de Alberto, que aprovechó una pena máxima.