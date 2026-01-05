Aldama se acerca al triple-doble y los Grizzlies vuelven a caer ante Los Ángeles Lakers de un deslumbrante Luka Doncic

El Santi Aldama más altruista volvió a darse de bruces con Los Ángeles Lakers de Luka Doncic. El grancanario mostró una versión muy completa de su juego, pese a no estar especialmente acertado en el tiro, e igualó su tope de asistencias en una noche en la que los Memphis Grizzlies tropezaron por segundo partido consecutivo ante la franquicia angelina, en un duelo donde el genio de Liubliana resultó decisivo.

El equipo del ala-pívot internacional por España firmó una muy buena primera mitad y se marchó al descanso en el Crypto.com Arena por delante en el marcador. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, los Lakers le dieron la vuelta al encuentro con un Doncic certero desde el triple. A medida que se acercaban los minutos decisivos, los californianos elevaron su nivel y terminaron sellando la remontada (114-120).

El jugador esloveno cerró la noche con 36 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, bien secundado por LeBron James, que aportó 26 tantos, diez pases de canasta y nueve capturas.

Aldama coquetea con la historia

Por su parte, Santi Aldama no vivió su mejor noche en lo referente a los porcentajes de tiro, pero sí dio un paso al frente en otros apartados del juego, especialmente en el de la dirección. El canario igualó su tope de asistencias, con siete pases de canasta, y apenas cometió una pérdida en sus 30 minutos sobre la pista. A ello añadió 12 puntos y diez rebotes, quedándose a las puertas del triple-doble.

Con esta derrota, los Grizzlies encadenan cuatro derrotas seguidas y caen hasta la décima posición de la Conferencia Oeste, un puesto que les daría acceso al Play-In. Su próximo compromiso llegará en la madrugada del martes al miércoles, ante los San Antonio Spurs (01.00 horas).