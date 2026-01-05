Asencio y Elías: dos grancanarios, una postal para el recuerdo, gol y dedicatoria

El mes de Elías Herrero en Madrid ha sido una montaña rusa de sensaciones. Desde su ingreso en una habitación de aislamiento hasta ese día en el que volvió a nacer con el trasplante de médula. Pasó por momentos complicados en el que las lágrimas fueron protagonistas de su día, se aferró a la vida y el día 25 de diciembre Papá Noel le llevó el alta hospitalaria en forma de regalo. Desde entonces, intenta llevar una vida normal, pero sigue alejado de su Gran Canaria natal, de su familia y de sus amigos hasta mínimo finales de febrero o marzo. Pero la tormenta parece haber pasado y Elías, después de haberse aferrado a la vida, ha vuelto a sonreír gracias a personalidades que ahora son amigos.

Asencio y Elías charlando antes del partido. / LP/DLP

De grancanario a grancanario, de Asencio a Elías. El central del Real Madrid estuvo en el hospital visitando al pequeño mientras permanecía en una habitación de aislamiento. Ese día, se vieron por un cristal, Elías lloró de la emoción y Asencio prometió que eso no quedaría ahí, sino que llegarían más encuentros. El domingo, Elías y sus padres fueron invitados al palco del Santiago Bernabéu para presenciar el encuentro entre el conjunto de Xabi Alonso y el Betis. Un partido especial para Elías y para Asencio. Para el primero porque conoció el feudo madridista y vibró con otro equipo que no fuera la UD Las Palmas, y para el central blanco porque anotó su primer gol con el Real Madrid.

«Elías está viviendo en Madrid, pero es canario. Tiene leucemia y lleva mucho tiempo luchando contra esa enfermedad. Creo que era bonito que justo el día que ha venido pueda marcar. Dedicárselo a él era lo indicado. Seguro que es el amuleto, así que habrá que invitarlo muchas más veces», explicó entre sonrisas Raúl tras el partido.

Un nuevo madridista

Un gol y una dedicatoria que devolvieron la sonrisa a Elías, quien vivió una tarde para la eternidad y que plasmó con un centenar de fotos y vídeos, una camiseta firmada y lo más importante: un recuerdo que difícilmente podrá borrar de su corazón. «Ahora soy madridista» expresa el pequeño grancanario entre risas tímidas. «Me gusta mucho el Bernabéu y me lo pasé muy bien en el palco. Comí chuches, palomitas, helado, hamburguesa (...) me puse fino filipino», comenta ilusionado.

Tras el final del partido, en el que el Real Madrid se impuso al Betis por un contundente 5-1, Raúl Asencio compartió en sus redes sociales una foto con Elías en el terreno de juego. «Gracias Elías por venir a verme, has sido talismán», escribió. Un talismán con capa de héroe y mentalidad ganadora.