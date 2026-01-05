Kaitlin Quevedo hace historia y gana su primer partido en un torneo WTA

Estreno a lo grande para Kaitlin Quevedo en el cuadro principal del WTA 250 de Auckland (Nueva Zelanda). La tenista grancanaria logró su primera victoria en un torneo WTA al imponerse en dos mangas a la estadounidense Peyton Stearns, octava cabeza de serie del torneo. La isleña, que se ganó su plaza en el evento a través de la fase previa, supo aprovechar su mayor ritmo durante la hora y 29 minutos que duró el encuentro para doblegar a su rival por 6-2 y 7-5, pese a la igualdad existente en varios tramos del partido.

De hecho, Quevedo no perdió los nervios en el momento más delicado del duelo, vivido en el segundo set, cuando Stearns, actual número 63 del ranking mundial, dio un paso al frente y se colocó con un 0-3 a su favor. En ese contexto, la grancanaria reaccionó con personalidad, le dio la vuelta a un escenario adverso y volvió a imponer su juego para firmar un triunfo histórico en su carrera.

Sofía Costoulas será su siguiente rival

Ahora, Kaitlin Quevedo se medirá en la ronda de octavos de final a la belga Sofía Costoulas, en lo que supondrá el siguiente desafío para una deportista que viene pisando fuerte y comienza a consolidar su nombre en un circuito en el que siempre es complicado escalar posiciones. En la actualidad, la jugadora, nacida en Estados Unidos y nacionalizada española en 2024, ocupa el puesto 156 del ranking WTA, aunque una vez finalice su participación en Auckland ascenderá hasta la posición 141.

La intención de Kaitlin Quevedo es que 2026 sea el año de su despegue, avanzando sin prisa pero con paso firme para dar continuidad a la notable progresión que ha experimentado en las últimas temporadas. Su sueño de disputar un Grand Slam y el resto de torneos con mayor pedigrí tenístico está cada vez más cerca, aunque todo pasa ahora por intentar alargar su estancia en una cita que puede ser solo el comienzo de una carrera ya prometedora.