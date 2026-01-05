El mejor equipo de voleibol del planeta reta al CV Guaguas: el Perugia, el club con un presupuesto similar al del CB Gran Canaria, llega a la Isla

Un gigante de siete millones de euros visita Gran Canaria. El mejor equipo de voleibol del mundo, con un presupuesto cercano al del Dreamland Gran Canaria, aterriza en la Isla dispuesto a seguir cimentando su segunda conquista consecutiva de Europa. El Sir Sicoma Monini Perugia llega mañana a territorio insular para enfrentarse el miércoles (18.30 horas) al CV Guaguas, en el Arena, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo C de la fase final de la CEV Champions League, la máxima competición continental. Sin embargo, el cuadro italiano no es un rival cualquiera para los isleños, ya que se trata de una entidad de máximo nivel tanto en lo económico como en lo deportivo, lo que lo convierte, probablemente, en uno de los mejores clubes a los que se ha enfrentado la escuadra amarilla.

El Perugia es actualmente el gran dominador del voleibol mundial gracias a los títulos que ostenta en este preciso momento. Por un lado, el pasado mes de mayo se coronó campeón de la Champions League tras vencer al Zawiercie polaco en una final disputada, precisamente, en la ciudad de Lodz, en un partido muy igualado que se resolvió en el tie-break (3-2). Ese dominio lo trasladaron los transalpinos a su siguiente gran cita de 2025: el Mundial de Clubes. En el evento celebrado en Belém (Brasil), terminaron de consagrarse como el principal referente de este deporte al vencer al Osaka Bluteon japonés en una final que resolvieron por la vía rápida, aunque con momentos de sufrimiento, ya que la competición nipona cuenta con grandes estrellas del panorama internacional (3-0).

Más allá de lo conseguido en el último año, el conjunto perusino ha acumulado un amplio palmarés durante la última década, hasta alcanzar 16 títulos: una CEV Champions League, tres Mundiales de Clubes, dos Ligas, cuatro Copas y seis Supercopas. Este rendimiento le ha convertido en uno de los equipos con más solera del torneo doméstico transalpino, que hoy en día sigue siendo el mejor del planeta y uno de los campeonatos en los que más se invierte, junto a los de Japón, China, Corea, Polonia y Turquía.

Giannelli marca el ritmo como la gran estrella

Ese presupuesto ha sido empleado por el Perugia para conformar una plantilla de altísima calidad, liderada por un jugador que marca el camino desde la posición de colocador. Simone Giannelli es la gran estrella del conjunto italiano y acumula a lo largo de su carrera un palmarés envidiable. Giannelli no es solo el mejor jugador del mundo en su puesto, sino que ha reunido una gran cantidad de reconocimientos, como el MVP del Mundial de Clubes recientemente conquistado o el de la propia Champions League. Además, ha ganado dos Mundiales (2022 y 2025) y un Campeonato de Europa con Italia en 2021, siendo elegido mejor jugador tanto del Mundial de 2022 como del Europeo, además de lograr una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Asimismo, ha sido elegido por Eurosport como el mejor deportista italiano de 2025, justo en el año en el que pudo levantar esa ansiada Copa de Europa que llevaba varias temporadas persiguiendo para completar su palmarés, a falta únicamente del oro olímpico.

Junto a él destacan el japonés Yuki Ishikawa, el polaco Kamil Semeniuk y el ucraniano Oleh Plotnytskyi, todos ellos receptores de enorme talento. En la posición de opuesto sobresale Wassim Ben Tara, uno de los jugadores más potentes del panorama internacional. En el centro de la red aparecen los argentinos Agustín Loser y Sebastián Solé, bien complementados por el italiano Roberto Russo, mientras que el veterano Massimo Colaci completa el equipo como líbero de garantías.

Angelo Lorenzetti, el Pep Guardiola del voleibol

Otro de los nombres propios es el del técnico Angelo Lorenzetti, preparador del Perugia y una de las grandes referencias en los banquillos del voleibol mundial. El entrenador transalpino ha sabido ganarse el respeto del entorno pese a no haber sido jugador profesional, una circunstancia que no le ha impedido convertirse en una auténtica eminencia. A lo largo de casi 40 años de trayectoria, ha conquistado todos los títulos posibles a nivel de clubes, incluida una CEV Cup, acumulando éxitos allí donde ha entrenado. Es, además, el gran arquitecto de los títulos recientes de un Perugia que ha alcanzado la cima bajo su dirección.

De este modo, los más versados en el mundo del voleibol coinciden en que, haciendo un símil futbolístico, Lorenzetti representa una figura comparable a la de Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, lo que refleja con claridad su dimensión y su influencia en el juego.

«Es un partido difícil, pero no imposible»

Juan Ruiz y Unai Larrañaga posan junto al cartel del partido ante el Perugia. / LP / DLP

El presidente del CV Guaguas, Juan Ruiz, junto a los jugadores Unai Larrañaga y Tomas Rousseaux, expusieron sus sensaciones en la previa del duelo ante el Perugia. El máximo mandatario del club amarillo destacó que la diferencia presupuestaria entre ambas entidades se traduce en «cosas que ellos tienen y nosotros no; esa es la realidad». «Le preguntaron en el canal de la Confederación Europea a Wilfredo León, que para mí sigue siendo el mejor jugador del mundo, cuánto se necesita para estar en el top mundial, y respondió que 15 millones de euros. Nosotros contamos con 1,9 millones, y ellos tienen bastante más», explicó.

Pese a ello, Ruiz se mostró optimista: «Es un partido difícil, pero no imposible. Para poder ganar vamos a necesitar que todos nuestros jugadores estén a su mejor nivel. Además, tendremos un apoyo muy importante de la afición, que se va a volcar con esta cita».

Por su parte, Unai Larrañaga señaló que jugar ante el conjunto italiano es un «regalo a todo el esfuerzo que venimos realizando durante tantos años». «Queremos competir y disfrutar del contexto en el que estamos. El trabajo da sus frutos y nos permite enfrentarnos al campeón del mundo. Vamos a intentar ganarles, aunque somos conscientes de las diferencias. A veces, tras un éxito tan grande, puedes relajarte y ahí debemos aprovecharlo. Tenemos que jugar al cien por cien para plantarles cara y minimizar su potencial», apuntó.

Por último, Tomas Rousseaux aseguró que el equipo está ilusionado y reconoció que la diferencia económica se notará, aunque la experiencia puede jugar a favor de los isleños: «Queremos jugar lo mejor posible. Es cierto que el presupuesto se refleja en la pista, pero también tenemos jugadores con pedigrí. Juantorena, Nico Bruno o yo mismo hemos jugado en Italia, conocemos su estilo y eso puede ayudarnos», concluyó.

Un campeón del mundo por primera vez en Gran Canaria

Más allá del propio encuentro, la visita del Perugia supone una efeméride histórica para el deporte grancanario, ya que será la primera vez que el actual campeón del mundo dispute un partido oficial en la Isla.

«Nunca hemos contado con la visita del vigente campeón del mundo. Sí vino el campeón de Europa en 1990, cuando nos enfrentamos al CSKA de Moscú en un Centro Insular prácticamente lleno, en un partido que perdimos por 2-3. Esta es una oportunidad que solo sucede una vez en la vida. ¿Creen que volveremos a ver a otro campeón del mundo aquí? Lo normal es que no ocurra en los próximos 20 o 30 años», argumentó Juan Ruiz, que espera la mejor versión de los amarillos para disfrutar de una cita que ya forma parte de la historia.