Peñate completa una nueva etapa que supone un importante punto de inflexión en su Dakar

El Rally Dakar 2026 volvió a mostrar hoy su cara más exigente, pero también su capacidad para poner a prueba el carácter y la resiliencia de los equipos. El conjunto NEBRIJA – CANARIAS by TH-TRUCKS, liderado por Pedro Peñate y Dani Mesa, completó con éxito la Etapa 3 (AlUla > AlUla), una especial de 422 kilómetros cronometrados, logrando una meritoria 63ª posición que supone un importante punto de inflexión en su Dakar.

Tras una primera y segunda etapa infernales, marcadas por graves problemas mecánicos y condiciones extremas, el equipo logró hoy completar su primera jornada “limpia” del rally, recuperando sensaciones, confianza y moral.

En la Etapa 1, los problemas con el sistema de aire acondicionado desde el primer kilómetro obligaron al equipo a afrontar la especial con temperaturas cercanas a los 60 grados en el interior del vehículo y problemas con la caja de cambios. La jornada posterior fue aún más dura, convirtiéndose en un auténtico día de supervivencia en el desierto, con una pérdida acumulada de hasta 29 horas respecto al líder, en uno de los episodios más exigentes vividos por el equipo.

Lejos de rendirse, Peñate y Mesa demostraron una enorme capacidad de superación, apoyados por un esfuerzo humano colosal del equipo de mecánicos y los alumnos de la Universidad Nebrija, que trabajaron durante toda la noche, sin descanso, para devolver el vehículo a condiciones óptimas y permitir al equipo tomar la salida hoy.

La Etapa 3 se desarrolló con una parte inicial muy complicada de arena, pero el resto del recorrido fue afrontado con seguridad, regularidad y sin errores destacables, permitiendo al equipo completar la especial con normalidad y seguir acumulando kilómetros y experiencia en un Dakar completamente nuevo para ellos.

“Ha sido una etapa muy entretenida y positiva. Más allá del inicio complicado en la arena, apenas tenemos quejas. Para nosotros todo es nuevo, y poder completar una etapa con normalidad nos ayuda a aprender muchísimo. Muy agradecidos por el trabajo del equipo, que ha sido fundamental”, explicó Pedro Peñate al final de la jornada.

Por su parte, Dani Mesa valoró especialmente la regularidad alcanzada:

“Ha sido una etapa estupenda. Hemos podido completar toda la especial sin problemas y sin tener que bajarnos del coche. Eso nos permite recoger mucha información y empezar a entender realmente lo que es el Dakar. Venimos de días muy duros y hoy nos vamos con la moral reforzada”.

Este resultado supone un importante paso adelante para el equipo, que hoy ha comenzado a disfrutar del Dakar con mayor tranquilidad, tras un inicio extremadamente complicado.

Mirando al gran desafío: la etapa maratón

Mañana, el equipo afrontará uno de los grandes retos del Dakar 2026: la etapa maratón, donde pilotos y máquinas deberán valerse prácticamente por sí mismos, sin asistencia directa, durmiendo en pleno desierto y afrontando dos jornadas consecutivas especialmente delicadas.

Etapa 4 (miércoles 7 de enero) : AlUla – Maratón | 417 / 451 km

: AlUla – Maratón | Etapa 5 (jueves 8 de enero): Maratón – Ha’il | 356 / 372 km

Un nuevo desafío extremo en el que la fiabilidad, la estrategia y la capacidad de adaptación volverán a ser claves para seguir avanzando en el rally más duro del mundo.