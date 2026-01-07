Fallece Rafael Socorro, padre Mary Socorro, exjugadora de la UD Las Palmas, Unión Viera y campeona de la Copa de la Reina con el Sabadell

Rafael Socorro Mireles, padre de Mary Socorro, exjugadora de la UD Las Palmas, Unión Viera, Sporting de Huelva o Sabadell -club con el que conquistó la Copa de la Reina en 2003-, falleció hoy martes 6 de enero Día de Reyes Magos de una parada cardiorrespiratoria en su residencia en el Polígono Cruz de Piedra de la capital grancanaria.

Los restos mortales de Rafael Socorro, que ejerció de árbitro y asistente en categoría regional y nacional, pueden ser velados mañana miércoles en el Tanatorio San Miguel de Las Torres -Sala 207-.

Fiel seguidor del Real Madrid y de la UD Las Palmas, muere a los 86 años. La noticia ha causado un impacto notable en la familia de la cadena del Unión Viera, donde Mary Socorro fue futbolista y entrenadora. Pionera del fútbol femenino en el Archipiélago, con rostros como María León, Desi o Paula Alonso, formó parte del proyecto de la UD Las Palmas de fútbol femenino, que estuvo dos años en la máxima categoría. Formó parte del proceso de aprendizaje de talentos como la portera del Real Madrid Misa Rodríguez o la exjugadora del FC Barcelona, Andrea Falcón -que ahora milita en el Benfica-.