Kaitlin Quevedo es frenada por Sofía Costoulas en el WTA 250 Auckland

El sueño de la grancanaria Kaitlin Quevedo llegó a su fin la pasada madrugada en su duelo de octavos de final del WTA 250 Auckland ante la belga Sofía Costoulas, que supo aprovechar la fatiga acumulada de la jugadora isleña de ascendencia norteamericana, que caía derrotada en dos sets (6-2 y 6-0) en la que ha sido su mejor semana como profesional, en su debut en un cuadro principal de un torneo de la WTA.

Sobre la pista dura de Auckland únicamente pudo ganar dos juegos y desaprovechó las cuatro bolas de break de las que dispuso ante la jugadora belga y que podían haber cambiado el devenir del encuentro.

Cabe recordar que la jugadora isleña consiguió derrotar a una de las cabezas de serie del torneo en su histórico debut en un torneo de la WTA, tras doblegar a la norteamericana Peyton Stearns, quien partía como la octava favorita al título. Tampoco lo tuvo fácil su rival de anoche, la belga Sofía Costoulas que enla ronda anterior sufrió para eliminar a la estadounidense Whitney Osuigwe (6-4, 3-6 y 6-1).

La gran promesa del tenis femenino nacional

Su juego y su potencial de crecimiento convierten a Quevedo, a sus 19 años, en una de las grandes esperanzas del tenis femenino nacional.

Las otras vencedoras del día fueron Iva Jovic, que se medirá a Costoulas en cuartos de final, así como Francesca Jones y Xinyu Wang, que se verán las caras entre sí en dicha ronda.