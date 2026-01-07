Un tapón de Aldama a Fox en el último suspiro sella el triunfo de los Grizzlies

El grancanario Santi Aldama fue el héroe de los Memphis Grizzlies al sellar la victoria sobre los San Antonio Spurs por 106-105 con un tapón salvador a De'Aaron Fox a cinco segundos del final del partido.

Fox, especialista en canastas ganadoras, asumió el último ataque de los Spurs, que solo necesitaban dos puntos para llevarse el partido. Penetró en la pintura y lanzó un tiro que apenas recorrió unos centímetros antes de encontrarse con la mano salvadora del internacional español. Cam Spencer atrapó el rebote y alejó el balón de la canasta de Memphis para agotar el tiempo.

El ala-pívot canario, que fue suplente, terminó el partido con 10 puntos y nueve rebotes, además de dos asistencias y dos tapones.

Reacción tras el descanso

San Antonio (25-11) mandó en el primer tiempo y se fue al descanso con ventaja de 46-54, pero tras el paso por vestuarios los Grizzlies (16-20) reaccionaron con un parcial de 13-3 que les permitió tomar su primera ventaja desde el inicio del partido.

Los Spurs no supieron aprovechar la gran debilidad de Memphis: el elevado número de pérdidas -20- en las que incurrieron, de las que solo sacaron 18 puntos.

Los Grizzlies, por su parte, impusieron su dominio en el rebote (72-60) en un partido marcado por el desacierto de ambos equipos, que se quedaron por debajo del 40 % en tiros de campo.

Jaren Jackson Jr. completó un partido muy sólido con 21 puntos, nueve rebotes, tres tapones y dos asistencias. Cam Spencer contribuyó con otros 21 puntos, además de ocho rebotes y ocho asistencias, mientras que Jock Landale aportó 19 puntos y nueve rebotes.

Para los Spurs, Victor Wembanyama, suplente tras perderse los dos últimos partidos por una hiperextensión en la rodilla, terminó con 30 puntos y cinco rebotes; Julian Champagnie firmó 23 puntos y ocho rebotes.