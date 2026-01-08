Canarias, campeón nacional infantil de balonmano femenino

Enero es sinónimo de balonmano base en España. La primera semana del año vuelve a estar marcada por el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), la gran cita del calendario nacional, un torneo que reúne a los mejores talentos del país y que se divide en Campeonato y Copa de España. Un escenario perfecto en el que el balonmano canario ha vuelto a dejar huella al comenzar 2026 de la mejor manera posible. La selección infantil femenina de Canarias, dirigida por Manolo Alba, se proclamó campeona de España ayer tras completar un campeonato sobresaliente. El título supone la culminación de varios años de trabajo continuado por parte de la Federación Canaria de Balonmano, que ve recompensado su esfuerzo con una medalla de oro histórica.

Un camino a la final repleto de escollos

El camino hacia el título no fue sencillo. Canarias quedó encuadrada en un grupo de máxima exigencia, debutando ante Cataluña, la selección anfitriona, que se impuso por la mínima en un partido muy igualado (26-25). Lejos de venirse abajo, las jugadoras canarias reaccionaron con autoridad en los siguientes encuentros. Primero superaron con claridad a Asturias (24-34) y posteriormente a Galicia (30-27), resultados que les permitieron cerrar la fase de grupos en segunda posición y acceder a las eliminatorias.

Ya en los cuartos de final, el combinado canario se midió a la Comunidad Valenciana, un rival procedente de la Copa de España. Canarias mostró su mejor versión y resolvió el encuentro con solvencia (35-25), confirmando su candidatura al título. En semifinales, Cantabria fue el último obstáculo antes de la final, pero el desarrollo volvió a ser similar: superioridad canaria y victoria contundente por diez goles (39-29).

La final, disputada ante Cataluña, ofreció un contexto muy distinto al del primer enfrentamiento del torneo. Pese a jugarse en territorio catalán, la selección canaria se sintió arropada desde la grada y trasladó esa energía a la pista. El encuentro fue intenso desde el inicio, con defensas firmes y un marcador ajustado que reflejaba la igualdad entre ambos equipos. Al descanso se llegó con empate a 11 goles. Tras el paso por vestuarios, Canarias dio un paso al frente. La solidez defensiva y la eficacia ofensiva marcaron la diferencia en una segunda parte en la que el combinado isleño abrió una renta progresiva en el marcador. Los nueve goles de la lanzaroteña Carlota Noda, los siete tantos de Daniela Rodríguez y los seis de Nagore Caballero, ambas de Gran Canaria, resultaron decisivos para inclinar definitivamente la balanza. El 27-20 final certificó el triunfo y proclamó a Canarias campeona de España infantil femenina.

Este título supone un inicio inmejorable para el balonmano canario en 2026. Más allá del oro conseguido, el resto de selecciones autonómicas firmaron una notable participación en el CESA, confirmando el buen momento del balonmano base en las Islas. Además, a lo largo del año, Canarias volverá a ser sede de la Copa de España de División de Honor Masculina.