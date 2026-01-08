Fernando Clavijo 'ficha' por el CD Tenerife Femenino
El presidente del Gobierno de Canarias conoce de primera mano el proyecto deportivo y social del club blanquiazul en una jornada de cercanía con jugadoras, cuerpo técnico y directiva
El primer equipo del CD Tenerife Femenino recibió este jueves la visita del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en una jornada marcada por la cercanía, el respaldo institucional y el reconocimiento al crecimiento del fútbol femenino en las Islas.
Durante el encuentro, celebrado en las instalaciones de entrenamiento del club, el presidente tuvo la oportunidad de saludar a las jugadoras y al cuerpo técnico, así como de compartir impresiones con la directiva de la entidad, encabezada por su presidente, Sergio Batista. La visita permitió poner en valor el trabajo deportivo y social que desarrolla el CD Tenerife Femenino, consolidado como referente del fútbol femenino canario.
Sergio Batista destacó la importancia de este tipo de encuentros institucionales: “Para el CD Tenerife Femenino es un orgullo recibir al presidente del Gobierno de Canarias. Su visita es una muestra de apoyo al esfuerzo diario de nuestras jugadoras y al proyecto que estamos construyendo, no solo a nivel deportivo, sino también como motor de igualdad y de inspiración para muchas niñas en Canarias”. El presidente del club añadió que “el respaldo de las instituciones es clave para poder seguir creciendo y consolidando el fútbol en nuestra comunidad.
Durante la visita, el presidente del Gobierno de Canarias recibió una camiseta conmemorativa del CD Tenerife Femenino y compartió un momento distendido con las futbolistas. Para el presidente, los buenos resultados del conjunto afianzado en Primera División contribuyen a que “todas las niñas que sueñen con dedicarse a este deporte cuenten con referentes” canarios de la máxima categoría, algo “fundamental para acabar con los estereotipos machistas y avanzar en una sociedad plena en igualdad”.
La jornada concluyó con un encuentro informal con la directiva del club, poniendo el broche final a una visita que refuerza el compromiso con el deporte y con los valores que representa el CD Tenerife Femenino.
