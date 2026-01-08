Juan Ruiz, presidente del Guaguas de voleibol: "Plantamos cara al campeón del mundo"

Pocas veces una derrota puede generar un gusto dulce en el paladar de los aficionados y más tratándose de un equipo como el Guaguas, acostumbrado a dominar con mano de hierro la competición doméstica. Sin embargo, el pasado miércoles, el campeón de la Superliga celebró como si de una victoria se tratase el punto arrancado al Perugia, el mejor equipo de voleibol del planeta, en un partido histórico en el que los hombres de Sergio Miguel Camarero, consiguieron poner contra las cuerdas a los italianos, tras remontar un 0-2 inicial para forzar un tie-break en el que la lógica se terminaba imponiendo y la victoria terminaba cayendo en el bando transalpino (2-3), en uno de esos partidos para la historia de los que crean afición.

Para Juan Ruiz, presidente de la entidad amarilla, la clave para haberse llevado el partido estuvo en el primer asalto, en el que «tres balones en los que no estuvo acertado Osmany Juantorena, que después jugó un gran partido, nos podía haber permitido ganarle al campeón del mundo, algo inimaginable». El secreto del equipo grancanario estriba en que «nos hemos crecido, como nos pasa a nosotros muchas veces en la Superliga, y equipos en teoría inferiores nos plantan cara y en este caso nosotros hemos demostrado que también le podemos plantar cara a todo un campeón del mundo». A pesar de la diferencia presupuestaria -siete millones en el caso del Perugia por 1,9 millones en el del Guaguas-, los amarillos demostraron el gen competitivo heredado de la época gloriosa del Calvo Sotelo, dejando claro el presidente del club isleño al término del partido que «queremos pasar la fase de grupos, porque después nos faltaría solo superar una eliminatoria para poder acceder a la Final Four de la Champions, que nos haría inmensamente felices a todos los miembros de este club».

En ese camino hacia la gloria los grancanarios necesitarían doblegar en sus dos partidos al VK Lvi Praha de la República Checa, además de tener que vencer al Berlín en el Arena, que les superó por la vía rápida en tierras alemanas. A pesar de ese 3-0, Ruiz no tiene problemas en afirmar categóricamente que «el Berlín es peor equipo que el Guaguas, yo estuve allí, nosotros jugamos regular, tirando a mal, mientras que ellos, según me comentó Matt Knigge -central del equipo alemán, exjugador del Guaguas-que jugaron su mejor partido de los tres meses que llevan compitiendo esta temporada, por lo que nosotros pensamos que podemos clasificarnos».

El mejor partido de su historia

El partidazo del miércoles ante el Perugia, según el propio presidente, que también lo fue del Calvo Sotelo en su etapa gloriosa, «superó al partido del CSKA Moscú -noviembre de 1992-, que también terminó con un 2-3, porque aquel equipo vino como campeón de Europa, pero en el caso del Perugia, es además el campeón del mundo y lo cierto es que estoy súper contento a pesar de haber perdido el partido», sabedor de la importancia de ese punto.