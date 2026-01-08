Núria Gil y Juho Ylinen, dos nombres de peso para la Marathon de The North Face Transgrancanaria 2026

The North Face Transgrancanaria 2026 continúa anunciando grandes nombres para su próxima cita, que tendrá lugar del 4 al 8 de marzo. La organización ha presentado a dos nuevos corredores de élite que competirán en la distancia Marathon: la catalana Núria Gil, quien buscará repetir su triunfo de 2023, y el finlandés Juho Ylinen, que tras dos podios en la isla intentará alcanzar esta vez el escalón más alto.

Núria Gil (Asics Fuji Trail Team) ostenta un ranking ITRA de 747 puntos, situándose entre las mejores corredoras del circuito internacional. La catalana conoce bien los senderos grancanarios, ya que en 2023 se proclamó campeona de la carrera de 47 kilómetros.

Gil llega a la cita tras conquistar en noviembre el 25K de Muntanyes de Prades Epic Trail Costa Daurada, sumando una nueva victoria a un palmarés repleto de éxitos. Entre sus logros más destacados figuran triunfos en pruebas como la mozart 100 by UTMB (2024), el Chianti Ultra Trail by UTMB (2024) o el Val d'Aran by UTMB (2023).

Su trayectoria internacional incluye además un cuarto puesto en el Campeonato del Mundo de Trail en Tailandia (2022) y una medalla de plata en el Campeonato de Europa en El Paso (2022). También ha subido al podio en carreras de máximo prestigio como la OCC, donde fue segunda en 2022, o la Salomon Ultra Pirineu, donde ha conseguido la victoria en la media maratón (2021) y la segunda posición en maratón (2022).

Juho Ylinen: el especialista finlandés busca su primera victoria

El corredor de Hoka, Juho Ylinen, llega a Gran Canaria con 883 puntos ITRA y una relación muy especial con la Transgrancanaria. El finlandés ha demostrado en las últimas ediciones su afinidad con el exigente recorrido insular: fue segundo en 2024, tercero en 2023 y quinto en 2022, lo que le convierte en uno de los corredores más regulares de la prueba y un serio candidato a dar el salto definitivo al escalón más alto del podio.

En 2025, Ylinen sumó un segundo puesto en el prestigioso Festival des Templiers y victorias tanto en la vertical como en el 25K de la Ultramediterrània Terres de Trail. Además de su consistencia en Transgrancanaria, el corredor nórdico cuenta con un amplio historial de triunfos en maratones de trail en su país natal, consolidándose como una de las figuras destacadas del circuito europeo.

Un cartel de lujo

Con estas incorporaciones, Núria Gil y Juho Ylinen se suman a los ya anunciados Sara Alonso y Robert Pkemoi en la distancia Marathon, ambos ganadores previos de los 47 kilómetros. El cartel de élites de The North Face Transgrancanaria 2026 se completa por ahora con nombres de la talla de Jonathan Albon, Katarzyna Dombrowska, Tom Evans, Katharina Hartmuth, Josh Wade, Maite Maiora, Henriette Albon y Martin Kern, configurando una de las parrillas de salida más competitivas de los últimos años.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el r