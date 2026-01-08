El Olímpico de voleibol, a dos sets de los cuartos de final de la Challenge Cup

El Emalsa Gran Canaria cumplió con su objetivo en el encuentro de ida de los octavos de final de la CEV Challenge Cup y se impuso al OK Nebo Zaprešić croata en un peleado duelo que se decantó finalmente en favor de las grancanarias (3-1). El resultado obtenido por las discípulas de Juan Diego García les permitiría superar la ronda si ganan dos sets en el encuentro de vuelta en tierras balcánicas. Un 3-0 o un 3-1 en contra, forzaría el temido set de oro para decidir al ganador.

Las grancanarias saltaron a la pista con autoridad para no dejar construir a las croatas y endosaron un 5-1 de salida cimentado en una colección de bloqueos ante la falta de altura de las colocaciones de Ninčević, una circunstancia que aprovecharon Meg Brown y la cubana Laura Suárez para encarrilar el primer set . Mato Dragičević, técnico visitante, paró el encuentro y refrescó las ideas para modificar la construcción de juego de un conjunto croata que comenzó a encontrar a Babić y a Zajeć en las alas hasta dar la vuelta al encuentro (20-21) y obligar a Juan Diego García a dar entrada a la debutante Ajack Malual, aunque Saray Manzano evitó la sorpresa y cerró el set con un remate por zona 4 (25-23).

Tras perder el primer set, el Nebo subió una marcha en recepción y siguió su crecimiento en ataque para poner distancia de la mano de Zajeć. García buscó acumular los ataques en Brown y Suárez para recortar distancias, pero un nuevo arreón de Babić y Deak mantuvo la distancia croata. Dos errores canarios y un potente remate de la opuesta dieron el empate a las visitantes (17-25).

El equipo isleño impone su ley

La consecución de la manga dio confianza al Zaprešić para poner tierra de por medio (3-8), aunque el despertar de Indrová acercó a las isleñas y puso la igualdad en el marcador. Una sucesión de saques erráticos se apoderó del partido y estiró el empate, pero una buena rotación al saque de Malual y la eficacia de Manzano dieron la victoria en el set al Olímpico (25-21).

Babić y Manzano se retaron en un duelo ofensivo que ganó inicialmente la capitana amarilla para los intereses del Olímpico, aunque dos bloqueos, un penalti y la precisión al saque de Galić reactivó al Zaprešić. Con el 21-21 de Manzano, Dragičević pidió un tiempo muerto, antes de un final de set muy desordenado en defensa que condenó a la derrota a las croatas a (26-24).