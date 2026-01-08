VOLEIBOL
El Olímpico de voleibol, a dos sets de los cuartos de final de la Challenge Cup
Las grancanarias se imponen en el encuentro de ida, en el Arena, al OK Nebo croata (3-1)
El Emalsa Gran Canaria cumplió con su objetivo en el encuentro de ida de los octavos de final de la CEV Challenge Cup y se impuso al OK Nebo Zaprešić croata en un peleado duelo que se decantó finalmente en favor de las grancanarias (3-1). El resultado obtenido por las discípulas de Juan Diego García les permitiría superar la ronda si ganan dos sets en el encuentro de vuelta en tierras balcánicas. Un 3-0 o un 3-1 en contra, forzaría el temido set de oro para decidir al ganador.
Las grancanarias saltaron a la pista con autoridad para no dejar construir a las croatas y endosaron un 5-1 de salida cimentado en una colección de bloqueos ante la falta de altura de las colocaciones de Ninčević, una circunstancia que aprovecharon Meg Brown y la cubana Laura Suárez para encarrilar el primer set . Mato Dragičević, técnico visitante, paró el encuentro y refrescó las ideas para modificar la construcción de juego de un conjunto croata que comenzó a encontrar a Babić y a Zajeć en las alas hasta dar la vuelta al encuentro (20-21) y obligar a Juan Diego García a dar entrada a la debutante Ajack Malual, aunque Saray Manzano evitó la sorpresa y cerró el set con un remate por zona 4 (25-23).
Tras perder el primer set, el Nebo subió una marcha en recepción y siguió su crecimiento en ataque para poner distancia de la mano de Zajeć. García buscó acumular los ataques en Brown y Suárez para recortar distancias, pero un nuevo arreón de Babić y Deak mantuvo la distancia croata. Dos errores canarios y un potente remate de la opuesta dieron el empate a las visitantes (17-25).
El equipo isleño impone su ley
La consecución de la manga dio confianza al Zaprešić para poner tierra de por medio (3-8), aunque el despertar de Indrová acercó a las isleñas y puso la igualdad en el marcador. Una sucesión de saques erráticos se apoderó del partido y estiró el empate, pero una buena rotación al saque de Malual y la eficacia de Manzano dieron la victoria en el set al Olímpico (25-21).
Babić y Manzano se retaron en un duelo ofensivo que ganó inicialmente la capitana amarilla para los intereses del Olímpico, aunque dos bloqueos, un penalti y la precisión al saque de Galić reactivó al Zaprešić. Con el 21-21 de Manzano, Dragičević pidió un tiempo muerto, antes de un final de set muy desordenado en defensa que condenó a la derrota a las croatas a (26-24).
- La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
- Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
- La bombonera se pone las pilas: solo quedan 2.674 entradas para el UD Las Palmas-Deportivo
- Luto en Pozo Izquierdo y Sardina por Mario, Goyo y Mayco, víctimas del accidente en Ayagaures
- Sale a la luz la causa del ingreso de urgencia de Sara Carbonero en el hospital de Lanzarote
- Las precipitaciones dan paso a la calima tras casi un mes pasado por agua en Canarias
- Santa Lucía y Gáldar despiden a los tres fallecidos en Las Tederas
- Asesinato machista en Las Palmas de Gran Canaria: Grazina denunció por malos tratos a su pareja pero la Justicia archivó el caso