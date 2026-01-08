DOMINÓ
El San Rafael empata con Los Canariones y salva su liderato en la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó
En la Segunda Categoría el Arinaga no pierde la primera plaza a pesar de su derrota ante el Guaxayra Aguax, aunque el RCV Canteras se coloca segundo, a un punto de distancia
La decimosegunda jornada de la Liga Insular de Dominó viene marcada por el empate entre el San Rafael y Los Canariones Andamios Padrón que permite a los primeros salvar su liderato una semana más en la Primera Categoría, con un punto de diferencia.
Por su parte, el Socuma Bar Fataga no aprovechó las tablas de los dos primeros, al caer derrotado en casa ante el quinto clasificado, el Costa Maspalomas (5-7), a pesar de lo cual mantienen la tercera posición.
Vientos de cambio en la categoría de plata
Tampoco pierde el liderato el Arinaga Grupo Bolaños tras caer en casa en la visita del octavo clasificado, el Guaxayra Aguax (5-7), aunque todo podría cambiar en la próxima jornada en la que le toca descanso, siempre que el RC Victoria Canteras sea capaz de repetir victoria, como logró esta jornada ante La Concepción (4-8), en su duelo con el Guaxayra Aguax.
Por lo pronto, su victoria, sumada al pinchazo del San Porruño ante el Milibar (6-6), le ha servido para ascender a la segunda posición, a un solo punto de la cabeza de la tabla, en una ocasión única para ellos.
- La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
- Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
- La bombonera se pone las pilas: solo quedan 2.674 entradas para el UD Las Palmas-Deportivo
- Luto en Pozo Izquierdo y Sardina por Mario, Goyo y Mayco, víctimas del accidente en Ayagaures
- Sale a la luz la causa del ingreso de urgencia de Sara Carbonero en el hospital de Lanzarote
- Las precipitaciones dan paso a la calima tras casi un mes pasado por agua en Canarias
- Santa Lucía y Gáldar despiden a los tres fallecidos en Las Tederas
- Asesinato machista en Las Palmas de Gran Canaria: Grazina denunció por malos tratos a su pareja pero la Justicia archivó el caso