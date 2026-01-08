El San Rafael empata con Los Canariones y salva su liderato en la Primera Categoría de la Liga Insular de Dominó

La decimosegunda jornada de la Liga Insular de Dominó viene marcada por el empate entre el San Rafael y Los Canariones Andamios Padrón que permite a los primeros salvar su liderato una semana más en la Primera Categoría, con un punto de diferencia.

Por su parte, el Socuma Bar Fataga no aprovechó las tablas de los dos primeros, al caer derrotado en casa ante el quinto clasificado, el Costa Maspalomas (5-7), a pesar de lo cual mantienen la tercera posición.

Vientos de cambio en la categoría de plata

Tampoco pierde el liderato el Arinaga Grupo Bolaños tras caer en casa en la visita del octavo clasificado, el Guaxayra Aguax (5-7), aunque todo podría cambiar en la próxima jornada en la que le toca descanso, siempre que el RC Victoria Canteras sea capaz de repetir victoria, como logró esta jornada ante La Concepción (4-8), en su duelo con el Guaxayra Aguax.

Por lo pronto, su victoria, sumada al pinchazo del San Porruño ante el Milibar (6-6), le ha servido para ascender a la segunda posición, a un solo punto de la cabeza de la tabla, en una ocasión única para ellos.