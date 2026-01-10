Los Memphis Grizzlies de Santi Aldama se dejan remontar ante unos mermados Oklahoma City Thunder

Noche aciaga en Memphis. Los Grizzlies, que venían de un buen triunfo frente a los San Antonio Spurs, cayeron en su último compromiso ante los actuales campeones de la NBA, los Oklahoma City Thunder, en un duelo que se decidió al final (117-116). El equipo de Santi Aldama, que volvió a cuajar una sólida actuación, entró en un bucle negativo en el apartado ofensivo y no fue capaz de recuperar el acierto. De hecho, en los últimos cinco minutos de partido apenas pudieron sumar siete puntos. Todo ello, en un encuentro en el que los reyes de la mejor liga del mundo no pudieron contar con Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren ni Isaiah Hartenstein.

La franquicia de Tennessee comenzó muy bien el choque, con acierto y dominando con claridad el marcador. Las distancias empezaron a ser notables a partir del segundo periodo, algo que mantuvieron tras el descanso. Sin embargo, en el último cuarto se hundieron y acabaron claudicando, pese a contar con la posesión para intentar ganar el partido. El rookie de los Grizzlies, Cedric Coward, se jugó la última bola, pero se encontró con la buena defensa de Alex Caruso, uno de los grandes especialistas defensivos de los Thunder.

Por su parte, Aldama anotó 15 puntos, con buenos porcentajes, capturó siete rebotes y repartió siete asistencias en casi 29 minutos en pista, lo que mantiene las buenas sensaciones que viene acumulando el grancanario.

Ja Morant, en el escaparate

Si los Thunder tenían bajas, los Grizzlies también contaron con la ausencia de Ja Morant, quien, definitivamente, está en el mercado. Según el periodista especializado en traspasos Shams Charania, Memphis ha empezado a escuchar ofertas por el dos veces All-Star de la NBA, hasta ahora intocable para la franquicia. No obstante, su rendimiento menguante, así como los problemas que ha tenido tanto a nivel físico como fuera de la pista, han llevado a la organización de Tennessee a cambiar de idea.

Este movimiento podría afectar, evidentemente, a Santi Aldama, quien firmó una extensión el pasado verano por 52,5 millones de dólares para seguir vinculado a los Grizzlies durante las próximas tres temporadas. El ala-pívot es una pieza fundamental dentro del equipo que dirige Tuomas Iisalo, ya sea saliendo desde el banquillo o formando parte del quinteto inicial, por lo que una eventual salida de Morant cambiaría el rumbo de un proyecto que quizá necesita regenerarse para volver a construir algo con lo que puedan ser de nuevo realmente competitivos.