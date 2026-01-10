Peñate sigue en carrera, pero fuera de la general

El Dakar llega a su ecuador y vive hoy su primera jornada de descanso tras una primera semana de competición en la que no han faltado las incidencias típicas en la carrera más dura del mundo. Estas a punto estuvieron de costarle el abandono a Pedro Peñate y la Expedición Canarias Dakar por problemas mecánicos. A pesar de esos problemas, y tras recibir una sanción en forma de tiempo, el experimentado piloto de Valsequillo sigue compitiendo pero sin efectos clasificatorios, cumpliendo con el objetivo principal de acabar la carrera y aprovechar la experiencia como aprendizaje en un proyecto con vocación de continuidad durante los dos próximos años.

Rafa Lesmes, en el ‘Zorro Rosa’, recorriendo las pistas de arena de Arabia Saudí. | DAKAR POR LA VIDA

Durante la jornada de ayer, volvieron a surgir problemas mecánicos en su Century, lo que penalizó su ritmo en carrera, al tener que extremar la precaución para poder permanecer en la carrera, completando mil kilómetros aunque por una ruta alternativa. Esta circuntancia no tiene efectos clasificatorios, pero les permitirá tomar la salida mañana en la séptima etapa entre Riad y Wadi Ad Dawasir, con 462 kilómetros de especial y 414 kilómetros de enlace.

En la categoría Classic, las cosas le han ido mejor al Zorro Rosa de Rafa Lesmes y el equipo Dakar por la Vida, que se queda en el ecuador de la carrera a las puertas del top 10; una undécima posición que le acerca al objetivo marcado para su estreno en la modalidad de coches, tras renunciar a defender su doble título en camiones.

La etapa maratón ha sido un infierno para el Toyota HDJ 80, a pesar de lo cual el piloto grancanario salió airoso para clasificarse undécimo tras lograr su mejor clasificación hasta la fecha.

Al-Attiyah, nuevo líder

Por su parte, el catarí Nasser Al-Attiyah logró una destacada victoria en la sexta etapa del Dakar 2026 en la categoría Ultimate de coches, demostrando su dominio en un terreno lleno de dunas, su especialidad. La especial cronometrada de 326 kilómetros se desarrolló en condiciones ideales para el piloto catarí, quien salió en el puesto 15 y supo aprovechar su posición para seguir de cerca las huellas de sus rivales, imponiendo un ritmo implacable y escalando hasta el liderato de la prueba.

Antes de la etapa, Al-Attiyah ocupaba la segunda posición de la general, a poco más de tres minutos del líder, Henk Lategan, que mostraba un gran ritmo con su Toyota. Sin embargo, el piloto catarí de Dacia aprovechó un día complicado para Lategan y lanzó un ataque decidido, marcando la diferencia y dejando claro que cualquier despiste podría ser determinante.

Con este triunfo, Al-Attiyah suma ya 49 victorias de etapa en el Dakar y se acerca a igualar, e incluso superar, el récord histórico de triunfos parciales que comparten Vatanen y Peterhansel. La estrategia de cuándo atacar y cuándo abrir pista seguirá siendo clave en las siete etapas restantes para el final del Dakar.

Por parte española y de Ford Racing, Nani Roma firmó una etapa impresionante, superando obstáculos y manteniéndose al frente en condiciones difíciles. Salió segundo a la pista y, abriendo camino sin referencias, logró mantener un ritmo constante y seguro. Su esfuerzo le permitió ascender al podio provisional, colocándose tercero en la general a menos de tres minutos del segundo y a más de nueve del líder, después del sexto en la jornada.

El español Carlos Sainz, que partía desde una mejor posición, no logró recuperar todo el tiempo que esperaba debido a problemas de navegación, pero consiguió limitar las pérdidas y mantener la cuarta posición de la general, a menos de 12 minutos del nuevo líder, tras ser séptimo en la etapa.

En motos, Daniel Sanders fue sancionado con seis minutos por exceder el límite de velocidad en motos y cedió al estadounidense Ricky Brabec (Honda) su triunfo de la etapa 6 del Rally Dakar, de 326 kilómetros entre Hail y Riad. n