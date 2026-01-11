Carreras de montaña
Más de 900 atletas en la Pilancones Tunte Trail
La prueba, organizada por el Club Gallotia, tendrá lugar el sábado próximo con tres distancias en el programa: 9, 25 y 34 kilómetros
F. Jiménez
La novena edición de la carrera Pilancones Tunte Trail inaugura el calendario de 2026 de la Federación Canaria de Montaña. Un total de 950 corredores y corredoras se han inscrito para intervenir en algunas de las tres distancias que recoge el programa de la cita que tendrá lugar el próximo sábado, 17 de enero: la de 9 kilómetros, con salida a las 9.30 horas., y las de 25 y 34 kilómetros, con salida conjunta a las 8.30 horas desde la plaza de Santiago de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana.
El evento vivió el pasado viernes su presentación oficial, un acto que tuvo lugar en el Centro Comercial El Tablero, contándose con la presencia del concejal de Deportes del municipio sureño, Ramón Suárez, que estuvo acompañado de la responsable de marketing de Hospitén Roca, Raquel Acosta, y de Guzmán García, en representación del club organizador, además de los corredores Tatiana Mujica y Álex Fraguela, este último ganador de las dos primeras ediciones y que este año por motivos familiares no va a poder disputar la prueba.
Ramón Suárez tuvo palabras de agradecimiento a todas las personas y entidades que hacen posible año tras año la puesta en escena de la Pilancones Tunte Trail, deseando a todos los participantes en la primera carrera de 2026 disfruten de los paisajes, del clima y de la gastronomía de la zona.
- La pequeña cafetería de Las Palmas de Gran Canaria que sirve una de las mejores tartas de España
- Fallece un trabajador al estrellar un vehículo portaequipajes en el aeropuerto de Gran Canaria
- Habla la madre de Yeremay Hernández: 'Si el sábado le marca a la UD Las Palmas lo celebramos toda la familia
- El Papa empieza por Gran Canaria
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Yeremay llega sin miedo de la UD Las Palmas: 'Estoy muy contento
- Antonio Morales mantiene la apuesta por el Siam Park y la Ciudad del Cine pese a los retrasos
- Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan