Más de 900 atletas en la Pilancones Tunte Trail

La novena edición de la carrera Pilancones Tunte Trail inaugura el calendario de 2026 de la Federación Canaria de Montaña. Un total de 950 corredores y corredoras se han inscrito para intervenir en algunas de las tres distancias que recoge el programa de la cita que tendrá lugar el próximo sábado, 17 de enero: la de 9 kilómetros, con salida a las 9.30 horas., y las de 25 y 34 kilómetros, con salida conjunta a las 8.30 horas desde la plaza de Santiago de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana.

El evento vivió el pasado viernes su presentación oficial, un acto que tuvo lugar en el Centro Comercial El Tablero, contándose con la presencia del concejal de Deportes del municipio sureño, Ramón Suárez, que estuvo acompañado de la responsable de marketing de Hospitén Roca, Raquel Acosta, y de Guzmán García, en representación del club organizador, además de los corredores Tatiana Mujica y Álex Fraguela, este último ganador de las dos primeras ediciones y que este año por motivos familiares no va a poder disputar la prueba.

Ramón Suárez tuvo palabras de agradecimiento a todas las personas y entidades que hacen posible año tras año la puesta en escena de la Pilancones Tunte Trail, deseando a todos los participantes en la primera carrera de 2026 disfruten de los paisajes, del clima y de la gastronomía de la zona.