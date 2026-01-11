La pegada del Marino condena a un flojo Arucas

El Marino venció con contundencia en su visita al Arucas (1-4). El conjunto tinerfeño, muy superior desde el inicio, se colocó con dos tantos de ventaja en los primeros compases y amplió su renta hasta el 0-3 en el minuto 25. Por su parte, el equipo grancanario mejoró ligeramente en el inicio de la segunda parte y logró recortar diferencias, pero la contundencia marinista volvió a dar frutos en la recta final sellando la goleada a través de un contragolpe.

Salió muy enchufado el combinado visitante, que a los cuatro minutos abrió el marcador por medio de Facu Valiente al cazar un balón suelto en el área tras un saque de esquina. Solo cuatro minutos más tarde, Ismael colocó un centro desde la derecha que Pirri cabeceó a la red en el segundo palo, haciendo el 0-2. En la réplica, Ale Frieh remató a la madera.

Con ventaja en el marcador, el Marino se mantuvo bien plantado en el campo y apenas sufrió para contener a un cuadro aruquense que dominó la posesión del balón, pero no supo qué hacer con él. Hasta que cerca de la media hora, en un nuevo saque de esquina, llegó el 0-3 gracias al remate de cabeza que conectaba Facu Valiente desde el segundo palo.

Ismael pudo agrandar aún más las diferencias en el tanteador al recibir un pase en profundidad e internarse en el área, pero su golpeo cruzado le repelió la madera. Por su parte, los de Chus Trujillo tuvieron la opción de reducir diferencias en una jugada embarullada en el área al filo del descanso, aunque David despejó sobre la línea y mantuvo su marco a cero al término del primer tiempo.

El Arucas trató de dar un paso al frente al regreso de vestuarios, aunque no fue hasta el minuto 73 cuando Aythami hizo el 1-3 al rematar un centro de Adrián Hernández en la primera llegada clara del segundo tiempo. Por su parte, los de Cristian Castelo dejaron jugar a su rival y sentenciaron a la contra en los compases finales, por medio de Cheikh a pase de Lie.