El ‘Sanfer’ bombardea al Mensajero desde la esquina

El San Fernando se hizo fuerte a balón parado para golear al Mensajero (4-0) y seguir encaramado en la zona noble de la tabla del grupo canario de Tercera RFEF. El equipo de Maspalomas se sacudió el buen inicio de los palmeros y anotó dos goles de córner antes del descanso, ampliando diferencias nada más arrancar el segundo tiempo tras otro saque de esquina. A partir de entonces, los de Israel Quintana siguieron dominando pese a bajar el ritmo, y sellaron la goleada en la recta final en otra acción desde la esquina.

Trató de sorprender el Mensa durante unos primeros compases en los que jugó más en campo contrario; sin embargo, el Sanfer mejoró con el paso de los minutos y dio el primer aviso serio cerca del primer cuarto de hora en un tiro de Kilian desde la frontal que atrapó Hormiga. Poco después, Ribalta remató alto y Michael respondió para los visitantes con un golpeo taponado por el meta Fermín.

Ya con el San Fernando llevando el peso del partido, Edu Salles abrió el marcador al cabecear un saque de esquina cuando se cumplía la media hora; y escasos momentos más tarde, el propio atacante brasileño selló el doblete ante su ex equipo en otra jugada de córner, idéntica a la del primer gol. Sin nuevas acciones a destacar se llegó al descanso con el 2-0.

A los pocos minutos de reanudarse el encuentro, Galván recogió un rechace de un córner que él mismo ejecutó, y desde el lateral del área envió el balón al palo largo para hacer un gol de bella factura. A partir de entonces, los de Israel Quintana bajaron el ritmo y dejaron jugar a su rival, pero se mantuvieron bien plantados en su campo y siguieron buscando el marco visitante a la contra.

Álvaro Hormiga evitó una diferencia más abultada al taponar el remata de primeras de Edu Salles a pase de Ribalta, quien más tarde perdonaría una acción de mano a mano al toparse con otra buena parada por bajo del meta rojinegro. Sin embargo, el 4-0 definitivo acabaría llegando en el minuto 85, en otro saque desde la esquina que Stéphane remató libre de marca en el segundo palo.