El Santa Rita apunta a la final de Segunda de la Liga Cabildo de Lucha canaria

Regresó la actividad en la Lucha canaria después del parón navideño con una jornada importante para dilucidar un billete para la final de Segunda Categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria. Espera rival el Unión Agüimes, que se mantiene invicto en la clasificación después de ganar por 9-12 al Maninidra y sigue comandando la tabla con 25 puntos, siete más que el Santa Rita, segundo y principal candidato a disputarle el entorchado liguero de la división de plata a los del Sureste.

El equipo del Lomo Los Frailes debe ganar en casa la próxima jornada al Maninidra para asegurar su plaza en la finalísima después de lograr el triunfo in extremis ante el Guanarteme (11-12) en su visita a La Gallera tras una luchada igualadísima. Con empate a 11, debían enfrentarse el destacado C Yeray Mayor, por parte local, y el destacado A Santi Santana El Faro, por los de Tamaraceite; finalmente, el primero de ellos tuvo que retirarse por lesión.

En la luchada por la parte baja de la tabla de Segunda no hubo sorpresas. Los Guanches vencieron por 11-12 a un Roque Nublo que poco a poco está recomponiéndose, pero que no le vale todavía para puntuar en la Liga Cabildo.

Sorpresa en la Tercera Categoría

Por lo que hace referencia a la Tercera Categoría, la sorpresa llegó con el triunfo del Adargoma, quinto, sobre el Tinamar (12-11); con esta derrota, los de San Mateo se ven relegados a la tercera posición de la tabla y se quedan a tres puntos de los dos primeros, el Castro Morales y el Unión Sardina, que igualan a 21 puntos.

El conjunto de Santa Lucía vencía al Ajódar en la Montaña de Gáldar (10-12) y mete presión a los teldenses, líderes, que descansaron en esta jornada. Se espera un duelo emocionante entre ambos en las cuatro fechas que restan.

En la lucha entre los dos últimos clasificados, el Vecinos Unidos y el Unión Doctoral, los de Firgas consiguieron los tres puntos de manera solvente al vencer por 7-12, por lo que suman dos victorias en esta Liga Cabildo de Gran Canaria mientras que su rival continúa colista sin puntuar.

Liderato para el Santa Rita

Por lo que respecta a la Liga ABT Canarias sénior-juvenil femenina, el Santa Rita continúa líder con pleno de victorias en su haber: seis de seis. Esta vez, la escuadra del Lomo Los Frailes venció por 13-22 al Unión Doctoral, colista de la clasificación después de no puntuar en sus cinco primeras luchadas.

En otro orden de cosas, continuando con la preparación de las preselecciones de Gran Canaria de base, se convoca para el martes un encuentro amistoso de la categoría cadete masculina en el Cruce de Arinaga, y un entrenamiento de la selección femenina en El Batán.