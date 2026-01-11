El Villa Santa Brígida golea en casa a la UD Telde

El Villa Santa Brígida sigue afianzado como local tras golear al Telde (3-0). El conjunto satauteño jugó mejor en la primera mitad y se marchó con una mínima ventaja al descanso; tras ello, el cuadro sureño igualó las fuerzas, pero los de Darío Ortega supieron hacer daño a la contra y ampliaron sus diferencias en las postrimerías.

El duelo arrancó con un primer intento alto de Barcia para un Santa Brígida más presente en campo contrario, aunque con dificultades para generar oportunidades claras de gol. El cuadro sureño, por su parte, se limitó a defenderse y solo se aproximó a las inmediaciones del área local en acciones aisladas al contragolpe o a balón parado, sin peligro real.

Pasada la media hora, Santi Chicha recogió un balón en línea de fondo y lo dejó atrás para que Barcia rematase raso topándose con la intervención de Medina; sin embargo, Edgar recogió el rechace y estableció el 1-0. Con este resultado se llegaría al descanso, tras una última acción ofensiva de los satauteños con un centro de Romero desde la izquierda que Ale Gil cabeceó al travesaño.

Los goles llegaron en la recta final

El Telde igualó las fuerzas en la reanudación y Hugo cabeceó fuera por poco un centro de Anthony de falta lateral; mientras que en una jugada similar al lado contrario, fue Juanma quien cabeceó desviado el servicio de Barcia. Seguidamente, Adrián Socorro tuvo la más clara para igualar con un golpeo al primer palo desde el borde del área, que Jonay desvió con el pie con serias dificultades.

Con el equipo teldense volcado en la recta final, el Villa supo encontrar espacios para contraatacar. Así llegó el 2-0 en el minuto 88, con Yeremy internándose por la izquierda y cediendo atrás, Romero dejando pasar el balón, y Joshua rematando a la red. Ya en el descuento, en otra contra, el propio Joshua aprovechó un buen servicio de Zion con el exterior para sellar la goleada, que pudo ser más abultada si el poste no hubiese evitado el triplete del delantero en la última acción del choque (3-0).