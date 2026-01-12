Hayden Hawks y Eleanor Davis regresan a The North Face Transgrancanaria para luchar por el triunfo en la Classic

The North Face Transgrancanaria continúa ampliando el número de corredores élite que participarán en la próxima edición, que se celebrará entre el 4 y el 8 de marzo. El estadounidense Hayden Hawks regresa por tercera vez a The North Face Transgrancanaria con el objetivo de luchar por el triunfo después de dos abandonos. Otra figura que estará en la línea de salida de la modalidad Classic es la británica Eleanor Davis, que se suma al gran elenco de corredoras candidatas al triunfo como la ganadora en la última edición, la noruega Henriette Albon, la polaca Katarzyna Dombrowska o la alemana Katharina Hartmuth, entre otras.

Hayden Hawks: sed de revancha en Gran Canaria

Hayden Hawks, corredor del equipo Hoka con 918 puntos en el ranking ITRA, llega a Gran Canaria con una espina clavada. El corredor de Utah afrontará la Classic por tercera vez tras no poder finalizar en sus dos participaciones anteriores. Su historial de resultados al más alto nivel avala su candidatura al triunfo en los 126 kilómetros que separan Las Palmas de Gran Canaria de la meta en Parque Sur de Maspalomas.

La relación de Hawks con la isla se remonta a 2019, cuando venció en la Artenara Trail de 30 kilómetros un mes antes de su debut en Transgrancanaria. Ahora regresa con la determinación de escribir un capítulo diferente en su historia con la carrera grancanaria.

La temporada 2025 ha sido brillante para el estadounidense, con victorias en la Tarawera Ultra-Trail by UTMB en Nueva Zelanda y las 100 millas de la Kodiak Ultra Marathons by UTMB en su país natal, además de subir al podio con un tercer lugar en ChiangMai Thailand by UTMB.

Su palmarés incluye triunfos en algunas de las carreras más prestigiosas del circuito como CCC (2024 y 2017), KAT100 by UTMB (2024), Black Canyon Ultras (2024 y 2020) y The North Face Lavaredo Ultra Trail (2018). A esto se suman podios de primer nivel como el segundo puesto en Western States (2022) y el tercero en 2024.

Eleanor Davis: la británica que conoce el terreno

Eleanor Davis, corredora del equipo The North Face, también disputará la Classic de 126 kilómetros. La británica ya conoce la cita grancanaria, ya que en 2022 participó en la modalidad Marathon, donde llegó en quinto lugar.

La temporada 2025 ha sido exitosa para Davis, con victorias en la Ultra-Trail Snowdonia by UTMB y Arc of Attrition by UTMB. Su lista de triunfos incluye también carreras de prestigio como Nice Côte d'Azur by UTMB (2023), Istria 100 by UTMB (2023) o Eiger Ultra-Trail (2021).

Davis llega también con podios recientes que demuestran su gran momento de forma: tercer puesto en la Asics SaintéLyon (2024), cuarto lugar en Salomon Ultra Pirineu el mismo año y su actuación en el Campeonato de Europa de El Paso (2022).

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.