Pedri embruja y Raúl Asencio resalta en un Clásico vibrante donde el FC Barcelona tumba al Real Madrid

Pedri puso el cerebro y Raúl Asencio el corazón en una final igualada en la que el acento canario ocupó un rol claramente protagonista. Madrid y Barça se dieron cita en Yeda con un nuevo triunfo barcelonista, en el que la magia la volvió a poner el de siempre: un centrocampista de Tegueste que marca el ritmo de uno de los gigantes del fútbol, dando una asistencia clave para sumar otro título a su palmarés. Por su parte, el canterano madridista puso su trabajo y esfuerzo al servicio de los de Xabi Alonso, sufriendo con el balón, pero exhibiendo un vigor de alto nivel en los cuerpos a cuerpo con los delanteros rivales. De hecho, tuvo en su cabeza una oportunidad para empatar durante el descuento que no convirtió. Con ese escenario de final, los insulares no defraudaron, a pesar de que las alegrías sí se repartieron.

La sorpresa en clave canaria apareció con la inclusión de Raúl Asencio en el once, además como lateral derecho, una posición en la que ya había actuado pese a no ser la habitual para el grancanario. Por esa misma banda iba a jugar un Pedri más escorado a ese sector zurdo, tratando de conectar tanto con Raphinha como con Balde, las dos parejas de baile del 17 blanco en la noche de ayer en Yeda.

La presión del Barça surtió efecto y Asencio sufrió en la salida de balón, aunque se mostró más certero en los duelos y en las labores defensivas, saliendo airoso de sus primeros careos con Raphinha. Poco a poco, el bloque tan bajo del Madrid le obligó a dar un plus de atención, mientras que Pedri construyó una actuación sólida en el pase, precisa y hasta quirúrgica en muchos momentos. Todo ello pese a que el Barcelona decidió apostar más por la banda de Lamine Yamal, que ya había provocado una cartulina amarilla para Carreras, su marcador. Aun así, el peso de la dirección era cosa de un centrocampista que, cuando está bien, es como un ordenador.

Pedri abre las aguas

Sin embargo, con el desarrollo del duelo, los espacios empezaron a aparecer para los blaugranas, que aprovecharon ese contexto para atacar la espalda de Raúl Asencio, quien necesitó ayuda en más de una ocasión. Tchouaméni le cubrió sin poder cumplir con esa misión y llegó el gol culé, ya que una pérdida de Bellingham provocó que la banda del lateral merengue se convirtiera en una pista para que Raphinha golpeara primero.

Por su parte, el teguestero dio un paso al frente tras el eléctrico empate de Vinícius, volviendo a ejercer de brújula para convertir el desmarque de Lewandowski en una acción de gol que el polaco se encargó de transformar. Con ese guante que tiene el ex de la UD, las aguas se abrieron otra vez para los de Hansi Flick, aunque el tanto de Gonzalo García llevó el partido al descanso con empate técnico. Eso sí, en el envite entre canarios, Pedri salió más ganador en los primeros 45 minutos de la final, una cuestión lógica debido a la importancia de ambos en sus respectivos equipos.

Tras la reanudación, se produjo un encontronazo entre los dos isleños que acabó con amarilla para el de Gran Canaria. En un intento por salir al contragolpe por parte de los culés, Asencio apareció tarde para frenar a Pedri y el tinerfeño cayó al suelo, lo que avivó el fuego de los jugadores del Barça, entre ellos Lamine Yamal y Eric García, que se fueron directos a por el defensor blanco para recriminarle una entrada que le costó la cartulina. Por suerte, se quedó en eso, aunque la tensión fue en aumento y el fútbol dejó de tener continuidad.

Asencio tuvo el empate

Asencio brega con Rasford durante la segunda mitad. / Associated Press

Con Valverde lesionado, entró Arda Güler para ayudar a Asencio por esa banda, aunque lo cierto es que el canterano madridista no iba a necesitar demasiado apoyo. La exuberancia física que demostró durante toda la segunda mitad, a pesar del cansancio acumulado y del hecho de estar fuera de posesión, no le afectó en nada. Sin embargo, salió en la foto del tanto de Raphinha, el segundo en su cuenta, en el que poco pudo hacer para evitarlo, lo que volvió a poner al Barcelona por delante en el marcador.

En ese tiempo, Pedri tomó las riendas del ritmo culé. Con suma tranquilidad e inteligencia, el que fuera canterano amarillo —que acabó siendo elegido mejor asistente de la Supercopa— no dudó en ningún instante, liderando con total maestría a todos sus compañeros y estando en todo, incluso cuando hubo que perder tiempo en los minutos finales del partido.

Asencio retó a Rashford cuando el inglés saltó al césped para tratar de ponerle el broche dorado al choque, ganándole en cada uno de sus cara a cara. Sin embargo, el grancanario pudo vestirse de gran héroe en el último minuto con un cabezazo que cayó directo en las manos de Joan García, lo que habría redondeado su noche en Arabia, pero al final el Barcelona se coronó supercampeón. Los focos apuntaron a Raphinha, bigoleador, aunque los catalanes brillaron de verdad desde la batuta de Pedri.