El Spar Gran Canaria pone fin a la nueva era de José Carlos Ramos al frente del banquillo y Pablo Melo toma el relevo

La dura derrota del Spar Gran Canaria en casa ante un recién ascendido, el Leganés (54-93) fue la sentencia final para José Carlos Ramos al frente de las amarillas, tras 16 jornadas en las que el equipo ha conseguido sumar tan sólo tres triunfos, aunque la igualdad en la tabla de la Liga F Endesa haga que el objetivo de la salvación, a pesar de ser el colista, se encuentre a dos victorias de distancia, las que les separa del Estudiantes, Estepona y Araski.

La estadística sitúa en 10 victorias la marca habitual para lograr la salvación, lo que obligaría a las grancanarias a tener que cuajar una segunda vuelta con números europeos para lograr la salvación.

Este es el panorama con el que se encontrará Pablo Melo (Arrecife, Lanzarote, 16 de mayo de 1987), quien en principio será anunciado esta tarde en La Paterna como sustituto de Ramos. El pasado verano, el nombre del técnico lanzaroteño ya estuvo sobre la mesa como posible relevo de César Aneas, pero la falta de acuerdo en lo económico y en peticiones del propio técnico por entonces del filial del Granca, decantaron la balanza en el otro sentido y renovó con los claretianos para estrenarse en la nueva Liga U.

Dimisión por sorpresa de Melo en noviembre

El pasado 5 de noviembre, el Granca anunció su dimisión al frente del equipo a pesar de la buena marcha del equipo en la competición y que tuvo continuidad con el trabajo de su sucesor en el banquillo, Ermis Papakonstantinou, quien logró el ascenso de los claretianos al grupo A.

La dirección deportiva del Islas Canarias, con su directora técnica, Begoña Santana, a la cabeza, apuesta por un técnico canario, que comenzó en sus inicios como entrenador en las categorías inferiores del Granca, antes de dar el salto al Tenerife Baloncesto como ayudante, en la LEB Oro. Su debut como primer entrenador se produjo en el CC Meridiano Santa Cruz, en la Primera Nacional Masculina (2010-11), al que siguió el Ferretería San Isidro la temporada siguiente en la misma categoría. Su progresión le llevó a convertirse en el primer entrenador del filial del Granca en LEB Plata y en Liga EBA (2012-14). La siguiente campaña formó parte de la estructura técnica de las categorías de base del club claretiano antes de dar el salto al CB Almansa en el curso 2015-16, para entrenar en Primera Nacional Masculina. El CB Mramajo y el CD Heidelberg fueron sus dos últimas paradas antes de regresar en 2023 al filial del Granca como primer entrenador.

Pablo Melo dirigiendo un partido del filial del Granca. / CB Gran Canaria

Una temporada inexplicable

Más allá de los aciertos o errores de José Carlos Ramos en el apartado técnico-táctico, lo cierto es que la gestión en los despachos ha sido un despropósito, con hasta ocho jugadoras que por unos u otros motivos han abandonado la disciplina del equipo desde la pretemporada -Jerkaila Jordan, Isnelle Natabou, Gianna Aiello, Aleksandra Ziemborska, Caroline Hèriaud, Marie Mané, Ruth Sherrill y Claudia Contell-.

De todas las salidas quizás la más dolorosa fue la de Claudia Contell, que rompía su vínculo con la entidad amarilla para volver con César Aneas, en el Estepona, uno de los rivales directos por la salvación de las grancanarias y que con la valenciana y Meli Gretter, le endosaron una de las 13 derrotas que hay en su casillero.

Pablo Melo, que en principio llegará acompañado de un segundo de su confianza, tiene mucho trabajo por delante para recomponer las piezas de un equipo en caída libre y que acumula una racha de cuatro derrotas consecutivas.Su estreno en el banquillo tendría lugar este domingo a las 12.00 horas en La Paterna ante el Cadí la Seu, el 11º clasificado.