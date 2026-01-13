El Molina Sport busca agigantar su leyenda en Valladolid conquistando su sexta Copa del Rey de hockey línea en siete años

El Molina Sport continúa con su camino para reafirmar su condición como mejor equipo de hockey línea de España y del viejo continente. El conjunto presidido por Alejandro Molina se desplaza a Valladolid, para buscar en Canterac, la pista de su eterno rival, el CPLV Caja Rural, el que sería su sexto entorchado en la Copa del Rey en los últimos siete años.

Aunque parezca que por ser habitual ver a los amarillos como ganadores, lo cierto es que no es nada sencillo para el representativo grancanario mantenerse en lo más alto y más en una temporada en la que su mejor goleador, Chuck Baldwin, el pichichi de las últimas tres temporadas en la Liga Élite, no ha podido todavía debutar en lo que va de año y tampoco podrá estar en la cita de este fin de semana en tierras pucelanas. Sin el norteamericano se les escapó la Supercopa en verano, pero el equipo se ha repuesto y llega al torneo del KO como líder en solitario de la competición liguera, tras haber salido victoriosos en los 12 encuentros disputados.

Debut ante el Metropolitano en cuartos

Los grancanarios debutan en cuartos de final este viernes ante el Metropolitano de Bilbao (16.00 horas). Su rival en una hipotética semifinal sería el ganador del cruce entre el anfitrión, el Valladolid, con el Espanya mallorquín, en un duelo que se disputaría el sábado a las 18.00 horas.

La posibilidad de vivir una final canaria por primera vez en la historia sería posible, al ir el Arona Tenerife Guanches, segundo clasificado de la Liga Élite, por la otra parte del cuadro. Los aroneros tendrían para ello que vencer en cuartos de final al Erizos Rudos (19.00 horas) y en semifinales al ganador del Rubí - Tres Cantos, el sábado a las 19.30 horas.

La gran final se disputará el domingo a las 11.30 horas, con un gran ambiente, al concentrarse este fin de semana en Canterac la Copa del Rey, con la Copa Princesa y la Mini Copa, en una cita esperada por todos los amantes del hockey línea.

Alejandro Molina: "Esta Copa tendremos que sudarla para ganarla"

Ante la posibilidad de que los grancanarios sumen un nuevo entorchado copero, su presidente, Alejandro Molina, destaca la "ilusión" con la que afrontan esta nueva edición del torneo del KO, aunque reconoce, que mirando los dos lados del cuadro "será complicado". En cuanto al posible rival en unas hipotéticas semifinales, reconoció que "no me decanto por ninguno de los dos, el partido entre el Valladolid y el Espanya será complicado y muy interesante".

Como no podía ser menos, lamentó la ausencia de Chuck Baldwin, que "sigue sin recuperarse, es una pena no poder contar con un jugador que lleva siendo un referente de cara a gol, marcando las diferencias cada temporada, siendo el máximo goleador, pero no va a ser una excusa, porque aunque perdimos la Supercopa en los penaltis, no sé que hubiera pasado si él hubiera podido estar en ese torneo, pero en la Liga Élite llevamos pleno en las 12 victorias y el equipo ha estado a la altura”.

Por último, el presidente amarillo tiene claro que el camino hacia el título “no será fácil, tendremos que sudarla, pero nos hace mucha ilusión jugarla en la pista del eterno rival y con equipos que vienen fuertes, Valladolid ha perdido algunos jugadores como el portero canadiense, Jimmy Teed, el Espanya viene con un equipo con experiencia y pinta muy bien”.