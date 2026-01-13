El ocho veces campeón del mundo, Abraham 'el Demonio' Roqueñi imparte un seminario de kickboxing en Gran Canaria

Ocasión única para los amantes de las artes marciales es la que se les brinda este próximo fin de semana en el Pabellón Polideportivo La Aldea, en el que el ocho veces campeón del mundo en distintas organizaciones y disciplinas, Abraham el Demonio Roqueñi, impartirá el viernes y el sábado un seminario de kickboxing para todos los alumnos y alumnas que deseen conocer la metodología de trabajo del peleador cántabro, que le ha llevado a lo más alto en modalidades de artes marciales tan diferentes como el K-1, muay thay o full contact.

A sus 47 años es considerado como una leyenda de los deportes de contacto. Natural de Torrelavega, comenzó a dar sus primeros pasos en las artes marciales practicando karate a los siete años, para pasar a partir de los 12 a simultanear dicha modalidad con la del kickboxing. Su debut en un combate amateur se produjo con tan solo 16 años en Ávila.

Su progresión le llevó a convertirse en campeón regional para posteriormente ser campeón nacional e ibérico en kickboxing. En el full contact siguió los mismos pasos llegando a ser dos veces campeón de Europa. El siguiente salto le llegaría con el Mundial tanto en el kickboxing como en el muay thay y en full contact; para sumar un total de ocho entorchados mundiales en las tres disciplinas.

Una cita ineludible

Cartel del Seminario de Kickboxing / LP/DLP

El viernes, en horario de 18.00 a 20.00 horas, como el sábado, de 11.00 a 13.30 horas, tendrá lugar un seminario único, organizado por el Club Granbudo, para el que todavía quedan las últimas plazas disponibles al precio de 15 euros para los deportistas federados y de 22 euros para los no federados, que podrán no solo aprender la metodología de trabajo del peleador cántabro, sino también la oportunidad de entrenar con una leyenda en activo de los deportes de contacto, un lujo a la altura de unos pocos privilegiados.