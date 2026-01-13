VOLEIBOL
El Olímpico, a un paso de hacer historia en el voleibol femenino europeo
El Emalsa Gran Canaria necesita ganar mañana (19.00 horas) dos sets, en Croacia, en el encuentro de vuelta de los octavos de la Challenge Cup ante el OK Nebo Zapresic para acceder por primera vez a unos cuartos de final
Día para la historia es el que le espera mañana al Emalsa Gran Canaria en el O.S. Antuna Augustincica Zapresic, en Croacia (19.00 horas). Las grancanarias se encuentran a un solo paso de clasificarse por primera vez en su dilatada trayectoria europea para disputar unos cuartos de final europeos.
Para ello, las pupilas de Juan Diego García, quien ya hizo historia con el Haris clasificando a las tinerfeñas para disputar la fase de grupos del la Champions League, deberán de hacer bueno el 3-1 logrado en la ida en el Arena, ante el OK Nebo Zapresic croata. Para ello necesitarían ganar dos sets. En caso de perder por 3-0 o 3-1, se jugarían el pase en el temido set de oro.
Las grancanarias llegan reforzadas a la cita tras escalar hasta la quinta plaza de la Liga Iberdrola al imponerse en casa al Fundación Cajasol Andalucía (3-1). Por su parte, el Nebo ocupa la segunda posición de la Superliga Femenina croata, con un balance de siete victorias y dos derrotas, a dos puntos del líder, el Mladost, quien fue su último rival en la competición doméstica, en uno de los dos partidos que han perdido hasta el momento (1-3).
En racha, pero sin confiarse
Para Juan Diego García, el equipo llega a este partido en "buena racha", pero advierte que "tenemos que seguir pensando en lo que viene por delante" y en la necesidad de que el equipo se muestre en este duelo de vuelta "más sólido". De los peligros croatas, destacó que "son mejores sacadoras que lo que mostraron en el Arena" y en evitar confiarse, de cara a un partido que puede ser histórico para las isleñas.
Por su parte, la colocadora brasileña, Marina Scherer, una de las jugadoras más experimentadas del plantel del Olímpico, destacó que este tipo de partidos "son siempre complicados porque al final se va a decidir en la casa del rival, así que hay que analizar lo que hicimos bien en el partido pasado y buscar ese buen resultado ahí en ese partido y pasar a la siguiente fase".
