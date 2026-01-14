El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibe al supercampeón Guaguas

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto a la concejala de Deportes, Carla Campoamor, recibieron este miércoles al CV Guaguas en la Casa Consistorial para rendir homenaje al conjunto amarillo tras la conquista de la Supercopa de España.

Durante la recepción institucional, Darias felicitó a jugadores, cuerpo técnico y directiva por el título y por llevar el nombre de la ciudad y de Gran Canaria a lo más alto del voleibol español, destacando el esfuerzo, la constancia y los valores que transmite el equipo. Por su parte, Carla Campoamor subrayó la importancia del Guaguas como ejemplo para la base y como motor de ilusión para la afición, poniendo en valor el trabajo diario que hay detrás de cada éxito.

El CV Guaguas agradeció el respaldo del Ayuntamiento y el apoyo continuo de la ciudad, reafirmando su compromiso de seguir compitiendo al máximo nivel y representando a Las Palmas de Gran Canaria en cada competición. La visita concluyó con la tradicional foto de familia.