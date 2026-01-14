El CV Emalsa Gran Canaria sella un histórico pase a los cuartos de final de la Challenge Cup

Un paso más en Europa. El CV Emalsa Gran Canaria alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de la Challenge Cup tras superar al OK Nebo Zaprešić crota, al que tras vencer en la ida (3-1) logró este miércoles también superarlo esta vez por la vía rápida (0-3).

Aunque las locales no se lo pusieron fácil, las isleñas impusieron su mejor potencial en la recta final de cada parcial para sellar un triunfo histórico que le permite seguir su participación por Europa (23-25, 22-25 y 22-25).

Las grancanarias se medirán ahora con el potente Megabox Volley Vallefoglia italiano, que eliminó al Fatum Nyíregyháza húngaro en su cruce de octavos.

Intercambio de golpes

Juan Diego, entrenador jefe del Olímpico, no se guardó nada de inicio reclutando a su rotación de gala con la novedad de Malual, que saltó a la cancha junto a Sherer, Manzano, Suárez, Indrova, Brown y la líbero Meñana. Con el músculo aún frío, Ok Nebo y Emalsa intercambiaron golpes en unos primeros parciales muy igualados (3-3, 5-5, 8-8…).

Ambos conjuntos apretaban desde la línea de servicio para intentar tomar ventaja, pero nadie logró despegarse en un duelo sin tregua ni respiro (15-15 tras punto directo de saque de Brown).

Obligado a ganar para forzar el ‘set de oro’, el cuadro local -arropado por su grada- apretó los dientes en la recta final del primer acto, pero su esfuerzo se quedó a medias ante un Emalsa liderado por los ataques de Malual que daba primero (23-25).

Parcial 0-6

Con el viento a favor y su primer set en el bolsillo, el cuadro grancanario se gustó en el inicio del segundo acto ante un OK Nebo incapaz de parar el vendaval isleño (0-6 de parcial). Sin embargo, reaccionó rápido el cuadro local para evitar una sangría mayor de las isleñas e igualar los dígitos (9-11, tras parcial 7-2).

A pesar de la mejoría local, el Emalsa sacó brillo a su mejor versión para volver a despegarse y ganar también un segundo parcial por 22-25 que le daba la clasificación a los cuartos de final tras el 3-1 logrado en Gran Canaria.

Con el objetivo ya cumplido, el cuadro amarillo no aflojó en busca del triunfo por la vía rápida para no desgastar el músculo pensando en el próximo duelo de fin de semana en la Liga Iberdrola, y aunque el grupo croata se resistió tuvo que rendirse ante un Olímpico que volvió a ser más certero en el tramo final de otro parcial igualado (22-25).

FICHA TÉCNICA

OK Nebo Zaprešić (0): Petra Galic (1), Ena Zajec (7), Jelena Nincevic (1), Lucia Babic (16), Valentina Vrbanc (5), Sandra Dramac (líbero), -inicial-, Iva Deak (5), Anamarija Kralj (1), Hana Petrovic (2) y Nikolina Dragicevic (3).

Entrenador: Mato Dragicevic.

CV Emalsa Gran Canaria (3): Marina Sherer (4), Belly Mañana (líbero), Saray Manzano (13), Laura Suárez (13), Petra Indrova (7), Ajack Malual (11), -inicial-, Margaret Brown (11) y Blanca Arcos.

Entrenador: Juan Diego García.

Parciales: 23-25 (28 minutos); 22-25 (27 min.) y 22-25 (25 minutos).

Árbitros: Slavisa Kuzmanovic y Burim Zymeri.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la CEV Challenge Cup, disputado en OS Antuna Augustincica Zaprešić de Croacia. 346 espectadores.