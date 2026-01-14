The North Face Transgrancanaria amplía la cobertura televisiva con la retransmisión del Kilómetro Vertical El Gigante y la Half

The North Face Transgrancanaria refuerza este año su cobertura de streaming. La carrera de montaña más importante del mundo en época invernal y que superará los 6.000 inscritos procedentes de todo el mundo, estrenará en la próxima edición la emisión del Kilómetro Vertical El Gigante y la Half. De esta forma, el evento proporcionará un seguimiento nunca visto hasta ahora en este deporte con cuatro días de cobertura televisiva.

La retransmisión, que se podrá seguir a través del canal oficial de The North Face Transgrancanaria en YouTube, repetirá la pareja de comentaristas del pasado año, con los periodistas Albert Jorquera y Dani Sanabria. El equipo estará integrado por más de una veintena de personas entre cámaras, runners, ciclistas, reporteros y técnicos.

Arista Eventos continúa, de esta forma, produciendo la emisión en directo de las carreras de montaña para todo el mundo. Este paso consolida la estrategia desarrollada durante los últimos años como la emisión de la 360º The Challenge Gran Canaria, que el pasado mes de noviembre contó con más de 10 horas de retransmisión producidas íntegramente por el equipo de Arista Eventos, o la cobertura de la Artenara Trail.

El streaming dará comienzo el miércoles, 4 de marzo, con el Kilómetro Vertical El Gigante, una exigente carrera de 5,5 kilómetros y 1.090 metros de desnivel positivo con salida en El Valle de Agaete y meta en el Área Recreativa de Tamadaba.

La emisión continuará el jueves, 5 de marzo, con la Half, que este año estrena recorrido con salida en Santa Lucía de Tirajana y meta en Tejeda. La prueba discurrirá por algunos de los parajes más emblemáticos de la Isla, como el Camino de La Plata o la Caldera de Tejeda. Esta prueba cuenta en su palmarés con algunos de los mejores corredores del mundo como Antonio Martínez y Judith Wyder, ganadores en la pasada edición, Sheila Avilés, Bartlomiel Przedwokewski o Katarzyna Dombrowsca.

El viernes, 6 de marzo, llegará el turno de la Marathon, modalidad puntuable para el circuito internacional World Trail Majors dentro de la categoría Short Races. A las 9 de la mañana, los participantes tomarán la salida en Tejeda con dirección a El Garañón para después afrontar la rápida bajada hasta Parque Sur, en Maspalomas, donde volverá a estar situada la línea de meta.

Ya por la noche, The North Face Transgrancanaria retransmitirá la icónica salida de la prueba reina: la Classic. A las 23:30 horas dará comienzo el directo desde la playa de Las Canteras para narrar los primeros kilómetros de la ultra, de 126 kilómetros de distancia y 6.764 metros de desnivel positivo. Esta modalidad es, además, puntuable para el campeonato Ultra del World Trail Majors. A primera hora de la mañana del sábado, 7 de marzo, se retomará la retransmisión con la segunda mitad de carrera, entre Artenara y Parque Sur.

En total serán más de 20 horas de emisión que podrán seguirse a través de la cuenta oficial de Transgrancanaria en Youtube (https://www.youtube.com/@transgrancanaria102).