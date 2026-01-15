Un futbolista nacido en Las Palmas de Gran Canaria elimina al Real Madrid: este es Jefté Betancor, el verdugo del equipo de Álvaro Arbeloa que ayer marcó dos goles en la Copa del Rey

El Queso Mecánico fue comandado y ganó ayer gracias a un jugador canario. El Albacete Balompié firmó una noche histórica al eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey tras imponerse por 3-2, en un partido para el recuerdo de la afición blanquinegra. El gran protagonista fue el futbolista grancanario Jefté Betancor, autor de dos goles que permitieron a los castellanomanchegos dejar fuera de la competición del KO al club más laureado de España.

La noche del 14 de enero de 2026 quedará para siempre grabada en la memoria de Albacete como la fecha en la que el equipo manchego eliminó al todopoderoso Real Madrid de la Copa del Rey. El conjunto dirigido por Alberto González firmó una de las gestas más memorables de un equipo de Segunda División en la competición copera, imponiéndose en el último minuto a un Real Madrid que estrenaba a Álvaro Arbeloa en su banquillo.

Una victoria épica de un equipo que pelea por alejarse del descenso a Primera Federación y que sorprendió al mundo del fútbol en la noche más inesperada. El Carlos Belmonte tuvo 90 minutos de puro espectáculo futbolístico.

Este es Jefté Betancor, el trotamundos del futbol canario

Jefté Betancor, con un apellido más canario que el Teide y Los Gofiones juntos, y un nombre bíblico demostró que David pudo con Goliat. El gran artífice de la hazaña fue un futbolista nacido en Las Palmas de Gran Canaria y formado en las canteras de la UD Las Palmas y el CD Tenerife. Jefté Betancor, nacido el 6 de julio de 1993, fue el autor de dos goles decisivos y volvió a demostrar que en fútbol todo es posible.

Copa del Rey: Albacete - Real Madrid, en imágenes. / Jose Breton / AP

Auténtico trotamundos del fútbol, Betancor ha pasado de jugar en clubes canarios como la UD San Fernando o el CF Unión Viera, a formar parte de equipos en Rumanía, Grecia y Austria. Su techo deportivo lo alcanzó en el Olympiacos, el club más importante del fútbol griego, aunque no ha llegado a consolidarse en el primer equipo con el vasco José Luis Mendilibar en el banquillo del conjunto del Pireo.

Esta es la trayectoria de Jefté Betancor:

Sus primeros años fueron complicados, alternando filiales y equipos modestos sin lograr asentarse del todo.

Hércules C.F. B (2011-2012)

(2011-2012) Ontinyent C.F. (2012-2013)

(2012-2013) C.D. Tenerife B (2013-2014)

(2013-2014) C.D. Eldense (2014-2015)

(2014-2015) U.D. Las Palmas Atlético (2015-2017): Llegó a debutar en el primer equipo en un amistoso.

(2015-2017): Llegó a debutar en el primer equipo en un amistoso. Arandina C.F. (2016)

(2016) U.D. San Fernando (2017)

(2017) C.F. Unión Viera (2017-2018)

Etapa en Austria

Decidió emigrar al fútbol austriaco, empezando en divisiones regionales hasta llegar a la Bundesliga austriaca (Primera División):

ATSV Stadl-Paura (2018)

(2018) SV Mattersburg (2018-2019)

(2018-2019) SK Vorwärts Steyr (2019)

SV Ried (2019-2020)

Etapa en Rumanía

Sus mejores años goleadores, donde se convirtió en una estrella de la liga.

FC Voluntari (2020-2021)

(2020-2021) Farul Constanța (2021-2022)

(2021-2022) CFR Cluj (2022-2024)

Jefté Betancor en su paso por el Farul Constanta rumano / Farul Constanta

Etapa en Chipre

Pafos FC (2022-2023)

Etapa en Grecia

Panserraikos (2024-2025): Llegó a ser pichichi en Grecia con este equipo

(2024-2025): Llegó a ser pichichi en Grecia con este equipo Olympiacos (2025 - Presente)

Regreso a España (Actualidad)

Albacete Balompié (2025 - 2026): Juega en calidad de cedido por el Olympiacos.

Como se puede comprobar, Jefté Betancor es un auténtico luchador del fútbol.

Así fue la noche mágica de Jefté Betancor

Todo parecía transcurrir con calma para Jefté Betancor. El delantero canario inició el partido desde el banquillo, abrigado con el chaquetón, observando cómo la intensa niebla iba envolviendo poco a poco el Carlos Belmonte. Sobre el césped, el Albacete resistía durante los primeros 40 minutos las acometidas de un Real Madrid espeso, incapaz de superar la férrea defensa manchega, mientras los locales se animaban con algún disparo lejano para poner a prueba a Raúl Lizoain.

El partido dio un giro en el minuto 43, cuando Javi Villar desató la primera gran sorpresa de la noche al adelantar al Albacete tras el lanzamiento de un córner. La alegría, sin embargo, fue efímera, ya que Franco Mastantuono apagó el incendio local justo antes del descanso, firmando el empate y enviando el encuentro igualado a los vestuarios.

Jefté Betancor «se vistió de Marco Van Basten»

En la segunda parte, el Real Madrid salió con una marcha más, pero ni Vinícius Jr., ni Arda Güler, ni Fede Valverde, ni ningún otro jugador blanco, lograron imponer la autoridad que se le presuponía al equipo que anoche vistió de azul. El momento de Jefté Betancor llegó en el minuto 58, cuando Alberto González decidió mover el banquillo y dio entrada al delantero canario en lugar de Dani Escriche (Scraich, según los comentarios de Juan Carlos Rivero), en un cambio de técnico a técnico y de delantero a delantero. Al principio, Jefté tuvo poco protagonismo, pero con el paso de los minutos el equipo comenzó a buscarle con mayor insistencia.

La recompensa llegó en el minuto 81, cuando el número 10 del Albacete aprovechó un mal despeje de la defensa madridista para enganchar una volea poco ortodoxa, pero letal, que puso el 2-1 y desató la locura en el Carlos Belmonte. El estadio entero empezó a creer en la épica, aunque el Real Madrid volvió a igualar el marcador pocos minutos después con otro gol a balón parado, esta vez obra de Gonzalo García, enfriando momentáneamente el sueño local.

Pero la historia aún guardaba un último capítulo para Jefté Betancor. En el tiempo añadido, con el Real Madrid volcado al ataque, el canario recibió el balón dentro del área. Su primer disparo fue bloqueado por Dani Carvajal, pero el rechace volvió a caer en sus botas y, con una definición llena de sutileza, envió el balón a la red para batir a Lunin y certificar una eliminación histórica del conjunto blanco en la Copa del Rey.

La escena dejó a los futbolistas madridistas incrédulos, mientras el estadio explotaba de alegría. El comentarista Luis Milla resumió la acción con una frase para el recuerdo: "Jefté se vistió de Van Basten para ese gol".