Jefté y Lizoain, los héroes que tumbaron al Real Madrid, rememoran su gran noche: «El ascenso de 2015 con la UD es el partido de mi vida, pero este está en el 'top' 3»

Héroes amarillos en el corazón de La Mancha. Dos goles y cuatro paradas con acento canario que dibujaron una epopeya de tintes históricos para cargarse a todo un Real Madrid en la Copa del Rey. El bautizado como Belmontazo cuenta con un protagonismo especial de dos exfutbolistas de la UD Las Palmas que ahora, vistiendo los colores del Albacete, vivieron una de las noches más locas de su historia; Raúl Lizoain y Jefté Betancor escribieron una de las páginas más bonitas de la historia más reciente del conjunto manchego como piezas fundamentales de uno de los partidos del siglo, porque eliminar al gigante blanco desde la lejanía que marcan los presupuestos y las entidades no pasa cada día.

«Al final, desde la portería siempre tienes que estar concentrado, a pesar de todo lo positivo que fue sucediendo durante el partido. Un equipo como el Madrid te va a generar ocasiones siempre y hay que estar preparado para colocar, para estar en comunicación con los compañeros, lo cual es vital para cualquier portero. Cuando tuve que actuar, actué y lo hice bien. Trabajamos muy duro para que lleguen este tipo de momentos; frenar a jugadores como Vinícius es un reconocimiento a todo ese esfuerzo. La verdad es que no puedo estar más contento; va a ser un día que se recuerde muchos años en Albacete», explicaba Raúl Lizoain tras convertirse en uno de los actores principales del nuevo Queso Mecánico copero.

«Es un sueño, desde pequeño, poder eliminar al Real Madrid, que es uno de los equipos más grandes del mundo. Creo que nuestra afición y todo el equipo han estado de diez. Para ganarle hace falta dar el trescientos por cien y es lo que hemos hecho», reseñaba, por su parte, un Jefté Betancor feliz tras su doblete ante el conjunto madridista en los micrófonos de El Partidazo de la Cadena COPE.

Un gol para la historia

Jefté celebra junto a la afición del Albacete el triunfo frente al Real Madrid / RTVE

Las dos caras de la moneda, en materia insular, rememoran el tanto de la victoria, cada uno desde su vertiente, con la distancia que había entre ambos en el momento de mayor felicidad para el Albacete de los últimos años. Por un lado, Jefté explicó que cuando arrancó la acción no sabía «de dónde salía, si estaba habilitado o no; yo veo que la pelota va larga y me echo a correr. Observo que Lunin retrocede y ahí le metí más corazón para llegar antes que Carvajal. El primer disparo no me salió del todo bien, pero me cae el rechace y la pongo ahí. En ese minuto, más vale el corazón que los pies; hemos hecho historia». Mientras tanto, el meta replicaba que tenía la sensación de que ese momento podía llegar, asegurando que tras el «gol de Gonzalo quedaba muy poco tiempo y, claro, piensas en la prórroga, pero tenía confianza en que íbamos a marcar antes del final porque habíamos generado oportunidades; lo que no pensaba era que Jefté fuera a marcar semejante golazo (risas)».

En ese sentido, cuando anota el delantero insular, la locura se desata en un Carlos Belmonte hasta la bandera y las cámaras enfocan a un Lizoain eufórico al máximo, girándose hacia la grada en busca de su familia. «(Risas) Es verdad que me pilla la cámara de lleno y voy a celebrarlo con mi familia, que estaba en esa esquina del estadio. Fue un momento de mucha felicidad». Aun así, el excancerbero de la UD Las Palmas tuvo que reducir sus pulsaciones en un momento de pleno estallido porque no quería que la victoria se escapase, debido a que sabía que «el árbitro iba a añadir un minuto más tras nuestro tanto, a pesar de que el tiempo de descuento ya estaba cumplido. De hecho, ellos tuvieron una falta que, por suerte, pudimos despejar y ahí ya fue cuando señaló el final del partido para nuestra alegría».

Asimismo, Lizoain también aseveraba que tiene una relación «especial» con Jefté, al cual felicitó y por el que se «alegra mucho por esos dos goles. Lo conozco de Las Palmas, familiarmente también nos conocemos y sé lo que trabaja diariamente. Meterle esos dos goles al Madrid es una pasada. Ha tenido que buscarse su porvenir fuera de España y ahora que ha vuelto le ha tocado vivir este momento tan bonito. No me he cansado de felicitarlo desde que acabó el partido (risas)».

Las felicitaciones de las estrellas y recuerdos para la familia

Una vez se señala el pitido final, Raúl recuerda que todo «explota» ante un Real Madrid hundido y absolutamente herido. A pesar de ello, el portero reconocía que algunos jugadores blancos se comportaron con deportividad: «En medio de esa alegría, mientras celebrábamos en el césped y con nuestras familias, algunos jugadores del Madrid se acercaron a nosotros y nos felicitaron, y no es fácil. Que reconozcan tu trabajo en un momento tan complicado y delicado para ellos es algo que tenemos que valorar», declaraba el guardián de la portería albaceteña.

Jefté quiso tener un recuerdo para su familia, haciendo hincapié en su madre, quien presenció la gesta desde las gradas del Carlos Belmonte y a la que considera el «pilar fundamental de mi vida; es la culpable de que juegue al fútbol y por la cual soy buena persona; me ha inculcado muchos valores. Todo lo bueno que me pase va dedicado a ella, a mi padre y a mi hermana». Además, comentaba que habló con su mujer y su hijo, que no pudieron estar en el recinto manchego, pero que «estaban como locos en casa cuando los llamé».

Un partido directo a la parte alta de sus rankings

Más allá de lo sucedido sobre el césped, tanto el delantero como el portero señalaron que este encuentro sube posiciones como la espuma dentro de sus rankings particulares de partidos más especiales. Para el nueve, que hace apenas unos días rechazó una oferta muy suculenta, en lo económico, de Tailandia para seguir en el Albacete, lo cual le ha convertido en el hombre de moda en el fútbol español y en el jugador más buscado durante dos días en el portal web Transfermarkt, este duelo ante el Madrid es uno de los días «más felices de mi carrera; marcar y eliminar al Real Madrid de la Copa lo convierte en uno de los más grandes. Quise dejar el fútbol hace 8 ó 9 años porque no tenía la cabeza en su sitio y me tomé un tiempo. Salí de España para intentarlo y ahora estoy aquí disfrutando».

Por otro lado, Raúl afirmaba que este choque iba directo al 'top 3' de su trayectoria, pero matizaba que su partido más especial fue el «ascenso en 2015 con Las Palmas. Los recuerdos de ese día y los que he recogido de esta eliminatoria con el Madrid pasan rápido, pero se disfrutan».

Sin duda, los dos grancanarios protagonizaron una de las gestas que van a quedar marcadas para siempre en las retinas de los aficionados al fútbol, que recordarán el Belmontazo para siempre.