¿Quién es Jefté? El verdugo que eliminó al Madrid: "Hace años quise dejar el fútbol"

"Es lo más grande que me ha pasado en el fútbol. Estas cosas son las que sueña uno cuando es pequeño. Hoy se ha dado. Estoy feliz por mi equipo, han trabajado como cabrones". Jefté Betancor, el héroe del Albacete, relataba así a pie de campo su emoción tras conseguir lo impensado: cargarse al Real Madrid en la Copa del Rey.

Un doblete suyo, con gol agónico incluido en el tiempo de descuento, valió para vencer 3-2 al conjunto de Álvaro Arbeloa, que no pudo tener peor debut: debacle y eliminación en el certamen copero.

Copa del Rey: Albacete -Real Madrid, en imágenes. / Jose Breton / AP

Suyos fueron los dos goles que definieron el encuentro. El primero, ayudado por un Lunin que opuso poca resistencia a su disparo. El segundo, con 2-2 en el marcador y sobre el final de partido, de gran factura, buscando el palo lejano de un Lunin que se quedó sin respuestas.

"Hace años quise dejar el fútbol y hoy estoy soñando con esto. Es muy difícil hacer lo que hemos hecho. Hemos ido por todo. Y nos lo merecemos", complementó Jefté a los micrófonos de 'RTVE', consciente de haber conseguido una épica al alcance de pocos.

¿Quién es Jefté Betancor?

Como los héroes del Alcorconazo o aquel gol de Solbes con el Alcoyano, Jefté Betancor se vistió ahora de verdugo del madridismo. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria un 6 de julio de 1993, Jefté comenzó su carrera deportiva en las filas del Hércules, club donde debutó en la temporada 2011/2012 como delantero centro.

En su trayectoria profesional ha pasado por clubes nacionales como el Eldense, la Arandina o el Ontinyent, además de aventuras en el extranjero por el fútbol de Austria, Rumanía y Chipre.

Su última experiencia fuera fue en el Olympiacos, club desde el que regresó a España para sumarse al Albacete en calidad de cedido para el inicio de la presente temporada.

Esta temporada suma ya cuatro goles en 18 partidos de LaLiga Hypermotion, y a sus 32 años, a pesar de haber sido el héroe de la noche ante el Madrid, sigue buscando su mejor versión: "Necesitaba estos goles... porque el fin de semana había fallado ocasiones muy claras. Esta camiseta va para mis hijos. La voy a enmcarcar", sentenció Jefté, la pesadilla de muchos merengues tras la jornada en el Carlos Belmonte.