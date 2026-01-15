La San Silvestre de la capital reparte 80.600 euros

La carrera popular San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, como es costumbre, clausuró su última edición, celebrada el pasado 31 de diciembre, con la entrega de los talones a las cuatro ONG con las que se colaboraba esta vez: Pequeño Valiente, Aldeas Infantiles, Médicos del Mundo y Fundación Canaria Lidia García. La organización dona a cada una de ellas 20.150 euros , fruto de lo recaudado. Estas asociaciones destinarán este dinero a programas pensados por y para las personas, con una implicación e impacto real en la ciudadanía de Canarias, especialmente en los colectivos más vulnerables.

Este acto, que tuvo lugar ayer en las instalaciones del Pueblo Canario de la capital grancanaria, también servía también para agradecer el apoyo de los voluntarios y colaboradores de esta última edición, donde la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria lograba el objetivo solidario de llegar a los 10.001 participantes, en un evento que este año se desarrollaba por la paz.

«Con este acto se pone punto final, la guinda del pastel de esta edición, con, además, la confirmación de que esta ciudad tiene corazón y que apuesta por el deporte para ayudar a los demás, especialmente a quienes más lo necesitan», señalaba el promotor de la cita y gerente de Top Time Eventos, Pablo González Cardona, que estuvo acompañado, entre otros, por el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de la capital, Carla Campoamor.

Romero destacaba que «el verdadero valor, la grandeza de esta prueba, va más allá del acontecimiento deportivo y del posicionamiento de Gran Canaria, y en concreto de su capital, como destino turístico en las fechas navideñas; la parte solidaria de la San Silvestre es la que le da sentido».

Por su parte, Campoamor señaló que se trata de «una cita marcada en el calendario de todas las ciudadanas y ciudadanos de la capital, porque es más que una carrera, combina el deporte, la diversión, pasárselo bien y solidaridad».