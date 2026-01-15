El Gobierno regional suspende cautelarmente las elecciones de la Federación Canaria de Fútbol

El Gobierno de Canarias ha suspendido de manera cautelar la convocatoria de elecciones a la Federación Canaria de Fútbol, así como a las Federaciones Interinsulares de Fútbol de Tenerife y de Las Palmas. La resolución del Ejecutivo regional, según ha informado el organismo grancanario en su portal web oficial, se produce tras el recurso presentado por José Juan Arencibia Alemán, presidente de la Federación de Las Palmas (FIFLP).

La convocatoria, realizada el 12 de enero de 2026 por el presidente de la Federación Canaria de Fútbol, Alejandro Morales Mansito, afectaba a las elecciones a la Asamblea General y Presidencia de las federaciones interinsulares de Tenerife y Las Palmas, así como a la Asamblea de la Federación Canaria de Fútbol.

José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. / LP/DLP

Los motivos de la suspensión

En su resolución, según el escrito publicado por la Interinsular de Las Palmas, la Administración autonómica aprecia la concurrencia de perjuicios de difícil o imposible reparación al considerar que la continuidad del calendario electoral podría vaciar de contenido la impugnación formulada. Por ello, ha acordado la suspensión de la ejecutividad del acto recurrido hasta que la Dirección General se pronuncie sobre el fondo del recurso, decisión que será notificada a las federaciones afectadas y a sus respectivas juntas electorales.

Del mismo modo, según el portal especializado en derecho deportivo Iusport, la FIFLP había alegado inicialmente que la convocatoria contiene "notables vicios de nulidad" y que "vulnera los derechos e intereses de la propia Federación". El motivo, que Morales Mansito se habría excedido convocando las elecciones a las FIFLP (y no solo a la Tinerfeña y a la Canaria), puesto que esa competencia corresponde exclusivamente a Arencibia en calidad de presidente de la entidad de Las Palmas.

El contexto del enfrentamiento

Al margen de las cuestiones administrativas, lo cierto es que existe un enfrentamiento conocido entre Alejandro Morales Mansito y José Juan Arencibia. El distanciamiento entre las partes comenzó hace cerca de un año, cuando Morales Mansito denunció ser objeto de presiones internas para forzarle a dimitir. Mansito señaló entonces a un miembro de su propia Junta, el secretario general Rayco Cabello.

Poco después, Cabello presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife por supuesta apropiación indebida y administración desleal de Mansito. El todavía presidente ya acudió a prestar declaración, manteniendo siempre su inocencia. Se sigue a la espera de la sentencia.